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Otomotivden Sağlık Turizmine: Gündemdeki Önemli Gelişmeler

Türkiye genelinde gündeme damga vuran gelişmeler; otomotiv düzenlemeleri, işsizlik rakamları ve sağlık turizminde kayıt dışı mücadele gibi konularla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 24.08.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 10:45
Otomotivden Sağlık Turizmine: Gündemdeki Önemli Gelişmeler

Otomotiv Düzenlemeleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektöründeki "doğrulanmış ilan" düzenlemesi hakkında bilgi verdi. Bu düzenleme ile yetki belgesi olmayan galericilerin ilan veremeyeceğini belirten Bolat, uygulamanın sadece ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine sahip işletmelere uygulanacağını ifade etti. Ayrıca, otomotiv piyasasında normalleşmenin devam edeceği öngörülüyor.

Çalışma Hayatındaki Değişimler

Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Selahattin Toğay, Türkiye'de ücretli çalışan sayısının 49 aylık bir artış serisine ulaştığını vurguladı. Toğay, bu durumun istihdam açısından önemi ve işsizlik oranlarındaki potansiyel azalma hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'daki Cinayetlerin Aydınlatılması

İstanbul'da yıl içinde işlenen 202 cinayet vakası tamamen aydınlatıldı. 416 şüpheliden 278'i tutuklanırken, 91'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Piyasalardaki Petrol Fiyatı Beklentileri

Energy Intelligence Group Petrol Piyasaları Ekonomisti Julien Mathonniere, Çin'in zayıf petrol talebinin 2024 yılı küresel talep büyüme tahminlerini etkilediğini söyledi. Ayrıca, bağımsız enerji analisti Gaurav Sharma, olası bir faiz indiriminin ham petrol fiyatları üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini belirtti.

Sağlık Turizmindeki Kayıt Dışı Mücadele

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Elif Ural, sağlık turizminde kayıt dışı çalışanlarla mücadele ettiklerini açıkladı. Ural, "Merdiven altı hizmet verenler, sağlık sektöründe istenmeyen olaylara yol açabilmektedir" dedi.

Balık Sezonuna Hazırlık

İstanbul'un balıkçıları, yeni sezonda palamut bolluğu bekliyor. Av yasağı dönemini tekne ve ağ onarımıyla geçiren balıkçılar, çinekop, lüfer ve hamsinin de bu yıl bol olacağını ifade etti.

Dünya Göçebe Oyunları'na Yolculuk

Ankara'dan Kazakistan'ın Astana şehrine karavanla gidecek olan İdil ve Burak Duran çifti, 5. Dünya Göçebe Oyunları'nı izlemek için yolculuğa çıkıyor. Burak Duran, seyahat planları hakkında görüşlerini dile getirirken, İdil Duran, evde seyahat etmenin verdiği konforu vurguladı.

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