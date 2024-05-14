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Otoyol ve köprü geçiş ücretleri yeniden düzenlendi! İşte yeni tarifeler

Karayolları Genel Müdürlüğü ve özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri yeniden düzenlendi. Yapılan düzenlemeyle birlikte 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri'nin geçiş ücretleri değişti.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 23:47
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri yeniden düzenlendi! İşte yeni tarifeler

Otoyol ve Köprülerde Zam Fırtınası! 15 Mayıs'tan İtibaren Geçiş Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri 15 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Zam oranları, köprü ve otoyola göre değişiklik gösteriyor.

zam

Zamlanan Geçiş Ücretleri:

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri:

2 Akslı Araçlar (3.20 m'ye kadar): 24 TL (Eski: 22 TL)

2 Akslı Araçlar (3.20 metreden büyük): 30 TL (Eski: 28 TL)

3 Akslı Araçlar: 67 TL (Eski: 64 TL)

4 ve 5 Akslı Araçlar: 132 TL (Eski: 125 TL)

6 ve Üzeri Akslı Araçlar: 175 TL (Eski: 165 TL)

Motosikletler: 10 TL (Değişiklik Yok)

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Otomobil geçiş ücreti 35 TL'den 49 liraya yükseldi. (Zam Oranı: %40)

Osmangazi Köprüsü: Geçiş ücreti 399 liraya yükseldi. (Zam Oranı: %25)

1915 Çanakkale Köprüsü: Geçiş ücreti 419 liraya yükseldi. (Zam Oranı: %6)

Zam Neden Yapıldı?

KGM tarafından yapılan açıklamada, geçiş ücretlerindeki artışın sebebinin enflasyon ve döviz kurundaki değişimler olduğu belirtildi.

Güncel Geçiş Ücretleri:

En güncel geçiş ücretleri için KGM'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulamasını takip edebilirsiniz.

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