Otoyol ve köprü geçiş ücretleri yeniden düzenlendi! İşte yeni tarifeler

Otoyol ve Köprülerde Zam Fırtınası! 15 Mayıs'tan İtibaren Geçiş Ücretleri Ne Kadar Oldu?
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri 15 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Zam oranları, köprü ve otoyola göre değişiklik gösteriyor.
Zamlanan Geçiş Ücretleri:
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri:
2 Akslı Araçlar (3.20 m'ye kadar): 24 TL (Eski: 22 TL)
2 Akslı Araçlar (3.20 metreden büyük): 30 TL (Eski: 28 TL)
3 Akslı Araçlar: 67 TL (Eski: 64 TL)
4 ve 5 Akslı Araçlar: 132 TL (Eski: 125 TL)
6 ve Üzeri Akslı Araçlar: 175 TL (Eski: 165 TL)
Motosikletler: 10 TL (Değişiklik Yok)
Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Otomobil geçiş ücreti 35 TL'den 49 liraya yükseldi. (Zam Oranı: %40)
Osmangazi Köprüsü: Geçiş ücreti 399 liraya yükseldi. (Zam Oranı: %25)
1915 Çanakkale Köprüsü: Geçiş ücreti 419 liraya yükseldi. (Zam Oranı: %6)
Zam Neden Yapıldı?
KGM tarafından yapılan açıklamada, geçiş ücretlerindeki artışın sebebinin enflasyon ve döviz kurundaki değişimler olduğu belirtildi.
Güncel Geçiş Ücretleri:
En güncel geçiş ücretleri için KGM'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulamasını takip edebilirsiniz.