Otoyol ve köprü geçiş ücretleri yeniden düzenlendi! İşte yeni tarifeler

Otoyol ve Köprülerde Zam Fırtınası! 15 Mayıs'tan İtibaren Geçiş Ücretleri Ne Kadar Oldu?

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri 15 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi. Zam oranları, köprü ve otoyola göre değişiklik gösteriyor.





Zamlanan Geçiş Ücretleri:

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri:

2 Akslı Araçlar (3.20 m'ye kadar): 24 TL (Eski: 22 TL)

2 Akslı Araçlar (3.20 metreden büyük): 30 TL (Eski: 28 TL)

3 Akslı Araçlar: 67 TL (Eski: 64 TL)

4 ve 5 Akslı Araçlar: 132 TL (Eski: 125 TL)

6 ve Üzeri Akslı Araçlar: 175 TL (Eski: 165 TL)

Motosikletler: 10 TL (Değişiklik Yok)

Yavuz Sultan Selim Köprüsü: Otomobil geçiş ücreti 35 TL'den 49 liraya yükseldi. (Zam Oranı: %40)

Osmangazi Köprüsü: Geçiş ücreti 399 liraya yükseldi. (Zam Oranı: %25)

1915 Çanakkale Köprüsü: Geçiş ücreti 419 liraya yükseldi. (Zam Oranı: %6)

Zam Neden Yapıldı?

KGM tarafından yapılan açıklamada, geçiş ücretlerindeki artışın sebebinin enflasyon ve döviz kurundaki değişimler olduğu belirtildi.

Güncel Geçiş Ücretleri:

En güncel geçiş ücretleri için KGM'nin resmi web sitesinden veya mobil uygulamasını takip edebilirsiniz.