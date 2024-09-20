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Ottawa Üniversitesi Danışmanı Artur Wilczynski İstifa Etti

Artur Wilczynski, Lübnan'daki patlamaları övdüğü için istifa etti.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:00
Ottawa Üniversitesi Danışmanı Artur Wilczynski İstifa Etti

Ottawa Üniversitesi'ndeki İstifa Olayı

Kanada'nın Ottawa Üniversitesi'nde görevli olan danışman Artur Wilczynski, Lübnan'da meydana gelen ve birçok insanın ölümüne yol açan patlamaları övmüştü. Bu durum sosyal medyada büyük tepkilere neden olmasının ardından Wilczynski istifa etti.

Patlamaların Ardından Gelen Tepkiler

17 Eylül tarihinde, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması sonucu, ikisi çocuk olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 2,300 kişi yaralandı. Wilczynski, bu olayla ilgili attığı bir tweet'te 'harika' ifadelerini kullanarak tepkileri üzerine çekti.

Başlangıçta Savundu, Sonra Özür Diledi

Üniversitede 'Antisemitizm Özel Danışmanı' olarak görev yapan Wilczynski, ilk etapta paylaşımını savunsa da kısa süre sonra özür dileyerek istifa etmek zorunda kaldı. X platformunda yaptığı açıklamada, "Hesap verebilirliğe inanıyorum. Hizbullah ve İsrail arasındaki savaşla ilgili paylaşımlarım zarar verdi ve Ottawa Üniversitesi'ndeki antisemitizmle mücadele etme yeteneğimi etkiledi," dedi.

Lübnan'daki Patlamaların Ardındaki Gelişmeler

Lübnan'daki patlamalar 17 Eylül'de gerçekleşti; ardından 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi daha hayatını kaybetti. Bu olayların ardından Lübnanlı yetkililer, olaydan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Aynı zamanda, İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana süregelen çatışmalar da dikkat çekiyor.

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