ÖTV Muafiyetiyle Alınan Araçlarda 10 Yıl Satış Yasağı

Yayın Tarihi: 07.11.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 09:57
Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetiyle alınan araçlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Aras, tüketicilerin en çok merak ettiği konulara ilişkin detayları paylaştı.

ÖTV muafiyeti ve satış kısıtlaması

ÖTV’den muaf olarak alınan araçların 10 yıl boyunca satılamayacağı bilgisini veren Aras, araçların satılmak istenmesi halinde muaf olunan ÖTV tutarının ödenmesi gerektiğini hatırlattı.

Kimler hangi aracı kullanabilir?

Aras, "ÖTV’siz araç alımlarında en az yüzde 40 yerlilik oranı aranmaktadır. Renault grubundan Clio, Megane ve Duster modelleri bu kapsamda satın alınabilir." dedi.

ÖTV muafiyeti kapsamındaki araçlar, yüzde 90 ve üzeri engellilerde aracı alan kişinin eşi, kanuni mümessili veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılabiliyor. Yüzde 90’ın altında engellilik oranına sahip kişiler ise satın alınan aracı yalnızca kendileri kullanabiliyor.

Renault'un pazar konumu ve Koçaslanlar İnegöl Bayii

Türkiye otomotiv pazarında Renault’un sıfır ve ikinci el araçlardaki güçlü konumuna değinen Aras, markanın 2025’in ilk 9 ayında binek otomobil satışlarında liderliğini sürdürdüğünü belirtti.

Aras, yaklaşık 2 bin kişinin e-itibarını 5 üzerinden ortalama 4,8 puanla değerlendirdiği Renault Koçaslanlar İnegöl Bayii'nin yüksek müşteri memnuniyetiyle öne çıktığını, bayinin 2026 yılında 20. yaşını kutlayacağını söyledi.

Koçaslanlar Motorlu Araçlar olarak satıştan servise tüm süreçlerde müşteri memnuniyetini önceliklendirdiklerini ve İnegöl plazalarında sıfır/ikinci el araç satışı, yetkili servis, sigorta ile uzun dönem kiralama hizmetleri sunduklarını ifade etti.

