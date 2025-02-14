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Oval Ofis'te Trump'ın Sabıka Fotoğrafı Dikkat Çekti

Oval Ofis girişine asılan Trump'ın sabıka fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu. Eski başkan, siyasi hedef olmanın sembolü haline geldi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:41
Oval Ofis'te Trump'ın Sabıka Fotoğrafı Dikkat Çekti

ABD'de Oval Ofis'in girişinde, Başkan Donald Trump'ın sabıka fotoğrafının asılması büyük ilgi uyandırdı. The Hill'in haberine göre, Trump’ın sabıka fotoğrafı, Beyaz Saray’ın bu prestijli bölümünün duvarına yerleştirildi.

Sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarda, sabıka fotoğrafının New York Post'a manşet olan haliyle çerçevelenip asıldığı görüldü. Bu durum, Trump’ın 2023 yılında Georgia eyaletinde, seçimlere hile karıştırmakla suçlanması çerçevesinde mahkemeye çağrılarak sabıka fotoğrafı çekilen ilk eski ABD Başkanı olmasının ardından yaşandı.

Bahsi geçen sabıka fotoğrafı, Trump ve destekçileri için siyasi olarak hedef alınmanın bir simgesi haline gelmiş durumda. Bu olay, ABD siyaseti ve sosyal medya platformlarında geniş yankılar uyandırarak tartışmalara neden oldu.

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