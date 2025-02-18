Oxfam: Gazze'nin Su Seviyesi 7 Ekim Öncesinin Altında

Oxfam'dan Korkutucu Uyarı: Gazze'nin Su Seviyesi Tehlikede

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'nin kuzeyi ve Refah’taki su seviyesinin, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 öncesi seviyesinin yüzde 7'sinden daha az olduğunu duyurdu.

Su Altyapısında Farmayan Hasar

Yardım kuruluşunun yaptığı yazılı açıklamada, ateşkes sonrası Gazze'ye su ve yakıt girişinin sağlandığı birçok noktada suya ulaşım oranının yükseldiği belirtildi. Ancak İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Gazze'de 4,800 kilometre uzunluğundaki su boru hattının 1,675 kilometrelik bölümünün zarar gördüğü kaydedildi.

Su Kaynaklı Hastalıklar Artıyor

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki neredeyse tüm su kuyularının İsrail tarafından hedef alındığı ve yaklaşık 700 bin kişinin ateşkesle bölgeye geri döndüğü ancak evlerine ve temiz suya ulaşamadıkları ifade edildi. Refah’ta ise, su kuyularının yüzde 90'ının ya tamamen ya da kısmen yok olduğu bildirildi. Söz konusu su kaynaklarının üretim kapasitesi, çatışmaların başlamasından önceki seviyenin yalnızca %5'ine ulaşabiliyor.

Kirlilik ve Su Krizi Yüzde 88 Kirli Su

Oxfam'nın açıklamasına göre, Gazze'deki hijyen altyapısının %80'i, su ve kanalizasyon sistemlerinin 73 pompa istasyonundan 73'ü ile 85 tuzdan arıtma tesisinin 85'inin ya tamamen ya da kısmen yok olduğu belirtiliyor. Bu durum, bölgedeki su altyapısını ciddi anlamda etkileyerek, mevcut suyun %88'inin kirli olduğunu ortaya koyuyor.

Atık Sorunu ve Kirli Sular

Gazze sokaklarında 15 aydır biriken atıkların 2 bin ton'u aştığı ifade edilen açıklamada; atık su akıntıları, çöp birikimlerinin enfeksiyon hastalıklarını artırma riskine yol açtığı vurgulandı. Oxfam, Gazze'ye 480 bin dolar değerinde su depoları ve diğer malzemeleri göndermeye çalıştığını ancak bu malzemelerin bölgeye ulaştırılamadığını aktardı.

Çözüm İçin Acil Önlem

Oxfam'ın Gazze İnsani Yardım Koordinatörü Clemence Lagouardat, günlük 52 olimpik havuz büyüklüğünde 130 bin metreküp kanalizasyon deşarjı yapıldığını, bunun hem Akdeniz'i hem de yer altı sularını ciddi şekilde kirlettiğini vurguladı.