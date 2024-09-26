Oyuncak İthalatında Yeni Düzenleme: Bazı Parçalar Gözetimden Muaf Tutuldu

Oyuncak Parçaları İçin Önemli Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, oyuncak üretiminde kullanılan bazı parçaların ithalatında gözetim uygulamasından muaf tutulmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

Bu karar, Bakanlık tarafından hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gözetim Uygulamasının Amaçları

Bakanlık yetkilileri, Türkiye'deki firmaların ekonomiye sağladıkları katkı ve yarattıkları istihdamın dikkate alındığını belirtti. Ayrıca, üretilen ürünlerin dış alım seyrinin yakından izlenmesi için belirli ürünlere yönelik ithalatta gözetim uygulamalarının hayata geçirilebileceği ifade edildi.

Hangi Parçalar Muaf Tutuldu?

Alınan karar doğrultusunda, oyuncak üretiminde kullanılan ses ve hareket ettirme mekanizmaları, her türlü elektronik kart, işlem görmüş motor aksamı ve parçaları ithalatta gözetim uygulamasından muaf tutuldu.