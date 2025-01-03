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Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten Önemli Açıklama: KÇP İmzalanmalı

Genel Başkan Sert, Kamu Çerçeve Protokolü'nün 1 Mayıs'tan önce imzalanmasını beklediklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 13:30
Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten Önemli Açıklama: KÇP İmzalanmalı

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Sert'ten Çarpıcı Açıklamalar

HAK-İŞ'e bağlı Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, düzenlediği basın toplantısında Kamu Çerçeve Protokolü (KÇP) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sert, "Kamu Çerçeve Protokolü'nün emek hareketini rahatlatacak düzenlemelerle 1 Mayıs'tan önce imzalanmasını bekliyoruz" dedi.

2024 Yılı Çalışma Hayatında Zorlu Süreç

Sert, 2024 yılının çalışma hayatı ve işçiler açısından oldukça zorlu geçtiğini ifade ederek, asgari ücretin işverenler dışında pek kimseyi memnun etmediğini savundu. Yeni belirlenen asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğunu belirten Sert, "Yıllara göre artış oranı kendi içerisinde tutarlı olabilir. Ancak, belirlenen asgari ücret, geçim ücreti olarak, yaşadığımız bu enflasyonist ortamda yüksek ev kiraları ve gıda fiyatları karşısında emeğin hakkını koruyamadı" diye konuştu.

Kamu Çerçeve Protokolü'nde Endişeler Var

Kamu çalışanlarını ilgilendiren KÇP çalışmalarının yakında başlayacağını kaydeden Sert, Anayasa Mahkemesi'nin KÇP ile ilgili hava verdiği karara dikkat çekti. Sert, "KÇP'nin toplu sözleşmeler için bağlayıcılığını ortadan kaldırdı. Bu durum, kimi kurumlarda daha alt seviyede toplu sözleşme masalarının kurulmasına yol açabilir. Yetkili sendikalar ve HAK-İŞ olarak böyle bir duruma asla izin veremeyiz" dedi.

İşverenlere Uyarı: Çalışanların Haklarına Saygı Gösterilmeli

Yeni KÇP'nin 696 Sayılı KHK'lı ibaresinin oluşturduğu ayrımcılığın son bulduğu bir protokol olması gerektiğini vurgulayan Sert, herkesin eşit haklara sahip olduğu bir iş ortamı talep etti. "Kamu Çerçeve Protokolü'nün emek hareketini rahatlatacak düzenlemelerle 1 Mayıs'tan önce imzalanmasını bekliyoruz" ifadeleriyle sözlerini sonlandırdı.

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