Öz Sağlık-İş Sendikası Karabük Toplantısı

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Karabük'te

Öz Sağlık-İş Sendikası'nın Genel Başkanı Devlet Sert, Karabük'te düzenlenen toplantıda sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Başarılı Mücadele ve Teşkilatın Önemi

Kapullu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda gerçekleşen buluşmada, Sert, her yıl bu etkinliği gerçekleştirmeye çalıştığını belirtti. Genel Başkan, sendikanın Karabük örneğinde olduğu gibi Türkiye'nin 81 ilinde, 85 şube başkanlığı ile 211 bin'i aşkın üye sayısına ulaşarak önemli çalışmalara imza attığını ifade etti.

Sendikal Sorunlara Dikkat Çekildi

Sert, sendikacılığın sadece bir meslek grubu için değil, aynı zamanda ülke için de önemli olduğunu vurguladı. Üyelerine ve onların ailelerine karşı sorumluluklarının olduğunun altını çizerken, haksızlıkları gidermek ve mağdur gruplara destek olmak için çalıştıklarını kaydetti. Ayrıca, sendikacılığın anayasal hakların korunması için bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Bu toplantıyla bir kez daha sendika üyelerinin birlik ve beraberlik içinde olmasının önemine vurgu yapıldı.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Karabük'te sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Karabük'te sendika üyeleriyle bir araya geldi.

Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, Karabük'te sendika üyeleriyle bir araya geldi.