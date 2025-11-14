Özbay: CHP'li Buldan ve Büyükşehir Üst Yapıda Bile Anlaşamıyor

AK Parti Buldan İlçe Başkanı Ömer Özbay, CHP'li belediyelerin OSB ve üst yapı vaatlerini yerine getiremediğini, çalışmalar konusunda bile anlaşmazlık yaşandığını söyledi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 13:48
Özbay: CHP'li Buldan ve Büyükşehir Üst Yapıda Bile Anlaşamıyor

Özbay: CHP'li Buldan ve Büyükşehir Üst Yapıda Bile Anlaşamıyor

AK Parti Buldan İlçe Başkanı Ömer Özbay, CHP'li Buldan Belediye Başkanı'nın başta OSB olmak üzere birçok vaadini yerine getiremediğini söyledi. Özbay, yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen vaatlerin hayata geçirilmediğini belirtti.

Özbay, 2024 yılı yerel seçimlerinde CHP'li başkanın yüksek oyla seçildiğini, fakat AK Parti hükümetinin destekleriyle Buldan'a kazandırılan doğalgaz hatlarının tamamlanmasının ardından üst yapının dahi tam anlamıyla yapılmadığını vurguladı. "Araçların yürüyen aksamlarında hasarlar meydana geliyor, yağmur yağdığında yollarda çukurlar oluşuyor" diyerek vatandaşın rahatsızlığını aktardı.

Ambulans ve itfaiye gibi acil müdahalede görevli araçların üst mahalle yollarında zorluk yaşadığının defalarca iletildiğini belirten Özbay, CHP'li Buldan ve Denizli Büyükşehir belediyeleri arasında üst yapı çalışmalarını kimin yaptığını söylemek konusunda bile anlaşmazlık yaşandığını ifade etti. "Bunların ikisi de CHP'li ama bir gün Buldan Belediyesinin diğer gün Denizli Büyükşehrin yaptığı yönünde haberler okuyoruz" dedi.

Vatandaşın hayalleriyle oynadı

Özbay, CHP'li Başkan Mehmet Ali Orpak'ın seçim dönemi vaatlerine değinerek, en büyük vaadi olan organize sanayi bölgesinin hâlen gerçekleşmediğini söyledi. Başkanın işçilere yönelik sözlerini aktardı: "Ben sizi yormayacağım, fabrikayı ayağınıza getireceğim", ancak OSB'nin henüz ortada olmadığını belirtti.

Özbay, Buldan'ın doğal, tekstil ve tarihi değerleriyle bir turizm potansiyeline sahip olduğunu; verilen turizm vaatlerinin ise sadece sözde kaldığını kaydetti.

2025 hedefi 1000 yeni üye

Özbay, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hedeflerini anlatarak, 2028 Genel Seçimleri'nde Buldan'da birinci parti olmak ve 2029 Yerel Seçimleri'nde Buldan Belediyesini geri almak istediklerini söyledi. Teşkilatın sahada olduğunu, son 3 ayda partiye 300 yeni üye kazandırdıklarını ve hedeflerinin yılsonuna kadar bin yeni üye olduğunu ifade etti.

AK PARTİ BULDAN İLÇE BAŞKANI ÖMER ÖZBAY, CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANININ BAŞTA OSB OLMAK ÜZERE BİRÇOK...

AK PARTİ BULDAN İLÇE BAŞKANI ÖMER ÖZBAY, CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANININ BAŞTA OSB OLMAK ÜZERE BİRÇOK VAADİNİ YERİNE GETİREMEDİĞİNİ BELİRTEREK; "CHP’Lİ BULDAN VE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ DAHA DEVAM EDEN ÜST YAPI ÇALIŞMALARINI KİMİN YAPTIĞI KONUSUNDA BİLE ANLAŞAMIYOR" DEDİ.

AK PARTİ BULDAN İLÇE BAŞKANI ÖMER ÖZBAY, CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANININ BAŞTA OSB OLMAK ÜZERE BİRÇOK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yapay Zekâ Çağında Gerçeği Kanıtlamak: Dijital Şüphecilik Öne Çıkıyor
2
Nilüfer'de 'Nasıl Yapmışlar?'ta Erving Goffman'ın Etkileşim Düzeni Tartışıldı
3
Hisarcık'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
4
Erzincan Merkezli 35 İlde Silah Ticareti Operasyonu: 9 Tutuklama
5
Bandırma'da hayvan ithalatı yargıya taşındı: Spiridon-II'deki 138 hayvanın 'uygunsuz' kararı dava konusu
6
Zorunlu Kış Lastiği Uygulaması 15 Kasım'da Başlıyor
7
Vali Aslan: Türk Milletinin En Büyük Gücü Aile

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı