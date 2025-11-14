Özbay: CHP'li Buldan ve Büyükşehir Üst Yapıda Bile Anlaşamıyor

AK Parti Buldan İlçe Başkanı Ömer Özbay, CHP'li Buldan Belediye Başkanı'nın başta OSB olmak üzere birçok vaadini yerine getiremediğini söyledi. Özbay, yerel seçimlerin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçmesine rağmen vaatlerin hayata geçirilmediğini belirtti.

Özbay, 2024 yılı yerel seçimlerinde CHP'li başkanın yüksek oyla seçildiğini, fakat AK Parti hükümetinin destekleriyle Buldan'a kazandırılan doğalgaz hatlarının tamamlanmasının ardından üst yapının dahi tam anlamıyla yapılmadığını vurguladı. "Araçların yürüyen aksamlarında hasarlar meydana geliyor, yağmur yağdığında yollarda çukurlar oluşuyor" diyerek vatandaşın rahatsızlığını aktardı.

Ambulans ve itfaiye gibi acil müdahalede görevli araçların üst mahalle yollarında zorluk yaşadığının defalarca iletildiğini belirten Özbay, CHP'li Buldan ve Denizli Büyükşehir belediyeleri arasında üst yapı çalışmalarını kimin yaptığını söylemek konusunda bile anlaşmazlık yaşandığını ifade etti. "Bunların ikisi de CHP'li ama bir gün Buldan Belediyesinin diğer gün Denizli Büyükşehrin yaptığı yönünde haberler okuyoruz" dedi.

Vatandaşın hayalleriyle oynadı

Özbay, CHP'li Başkan Mehmet Ali Orpak'ın seçim dönemi vaatlerine değinerek, en büyük vaadi olan organize sanayi bölgesinin hâlen gerçekleşmediğini söyledi. Başkanın işçilere yönelik sözlerini aktardı: "Ben sizi yormayacağım, fabrikayı ayağınıza getireceğim", ancak OSB'nin henüz ortada olmadığını belirtti.

Özbay, Buldan'ın doğal, tekstil ve tarihi değerleriyle bir turizm potansiyeline sahip olduğunu; verilen turizm vaatlerinin ise sadece sözde kaldığını kaydetti.

2025 hedefi 1000 yeni üye

Özbay, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın hedeflerini anlatarak, 2028 Genel Seçimleri'nde Buldan'da birinci parti olmak ve 2029 Yerel Seçimleri'nde Buldan Belediyesini geri almak istediklerini söyledi. Teşkilatın sahada olduğunu, son 3 ayda partiye 300 yeni üye kazandırdıklarını ve hedeflerinin yılsonuna kadar bin yeni üye olduğunu ifade etti.

