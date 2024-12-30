Özbek Doktorlar, 1300'den Fazla Afgan'ı Ücretsiz Muayene Etti

Özbek doktorlar, Afganistan'da gerçekleştirdikleri insani yardım çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Özbekistan Devlet Demir Yolları İşletmesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in talimatıyla 25 Aralık’ta Afganistan'a gönderilen "sağlık treni" ile 1300’den fazla Afgan ücretsiz muayene edildi.

Açıklamada, sağlık taraması, teşhis ve tedavi için gerekli 15 çeşit tıbbi cihazla donatılan sağlık treninde görev yapan 28 Özbek doktorun, Afganistan'ın Belh eyaletinde yaşayan halkı 5 gün süresince muayene ettiği belirtildi. Bu süreçte, muayene edilenlerin arasında 464 kadın ve 273 çocuğun bulunduğu vurgulandı.

Ayrıca, Afgan vatandaşlarına 125 bin dolar değerinde tıbbi ilaç ve malzeme de ücretsiz olarak dağıtıldı. Bu insani yardım projesinin, bölgedeki sağlık sorunlarına dikkat çekmek ve destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla 25 Aralık'ta Afganistan'a, insani yardım için gönderilen "sağlık treni"inde görev yapan Özbek doktorlar, Afganistan’ın Belh eyaletinde yaşayan 1300'den fazla kişiyi ücretsiz muayene etti.

Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in talimatıyla 25 Aralık'ta Afganistan'a, insani yardım için gönderilen "sağlık treni"inde görev yapan Özbek doktorlar, Afganistan’ın Belh eyaletinde yaşayan 1300'den fazla kişiyi ücretsiz muayene etti.