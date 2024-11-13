Özbekistan, 2030'da Avrupa'ya 10 Milyar Kilovatsaat Elektrik İhraç Edecek

Özbekistan'dan Avrupa'ya Enerji İhracatı Müjdesi

Özbekistan'ın, 2030'da Avrupa'ya yenilenebilir kaynaklardan üretilen 10 milyar kilovatsaatten fazla elektrik ihraç edeceği bildirildi. Özbekistan Enerji Bakan Yardımcısı Umid Mamadinov, Bakü'de Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan arasında imzalanan yeşil enerji geliştirme ve iletimi alanındaki mutabakat zaptı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Enerji İletim Hattı Projesi

Mamadinov, Orta Asya - Azerbaycan - Avrupa yeşil enerji iletim hattı inşaatının maliyetinin 2 milyar doları aşacağını tahmin ettiklerini ifade ederek, ülkesinin 2030'da bu hat üzerinden yenilenebilir kaynaklardan üretilen 10 milyar kilovatsaatten fazla elektrik satacağını vurguladı. Özbekistan'daki elektrik ihtiyacının o dönemde 125 milyar kilovatsaat civarında olacağı öngörülüyor. Ayrıca, ülkedeki elektrik üretim kapasitesinin 135 milyar kilovatsaat olmasının beklenildiğini dile getirdi.

Yenilenebilir Enerji Projeleri

Umid Mamadinov, yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin iç tüketimden artan kısmının oluşturulacak iletim altyapısı ile Avrupa'ya ihraç edileceğini ifade etti. Özbekistan’da 2030'a kadar inşa edilecek güneş ve rüzgar santralleri ile yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğin toplam enerji içindeki payının önemli ölçüde artmasının beklendiği belirtiliyor.

Ülkede şu ana kadar 9 güneş ve rüzgar enerjisi santrali devreye alınmışken, yeni santrallerin inşası için 13 milyar dolarlık yatırım projeleri devam ediyor. Bu bağlamda, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev arasında Yeşil Enerjinin Geliştirilmesi ve İletimi Alanında Stratejik Ortaklık Mutabakat Zaptı imzalandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.