Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den Azerbaycan ve Rusya'ya Taziye Mesajı

Mirziyoyev'den Taziye Mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yolları (AZAL)na ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

Kaza Detayları

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev mesajında kazada yaşamını yitirenler için Aliyev ve Putin'e başsağlığı dileğinde bulundu. Ayrıca, yaralananlara acil şifalar diledi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan'ın başkenti Grozni'ye uçan AZAL uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında yerel saatle 11.00'de düştü.

Kurtulan Yolcular

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın ilk bilgilerine göre, uçakta 5 mürettebat ve 62 yolcu bulunuyordu. Uçaktaki 29 kişinin kurtulduğu ve hastaneye sevk edildiği bildirildi. Kazakistan emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.