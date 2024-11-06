Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'den TDT Zirvesinde Çarpıcı Açıklamalar

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TDT Zirvesi'nde Açıklamalarda Bulundu

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi'nin 11. Zirvesi'nde önemli mesajlar verdi. Mirziyoyev, Orta Doğu'daki uzun yıllardır devam eden çatışmalara çözüm olarak, bağımsız bir Filistin devletinin 1967 sınırlarına dayanan ve başkenti Doğu Kudüs olan bir yapının kurulmasını vurguladı.

İnsani Krizlere Dikkat Çekti

Mirziyoyev, Gazze Şeridi ve Lübnan’da yaşanan insani trajedilere dikkat çekerek, "Hiçbir şey bu bölgelerde masum sivillere yönelik yıkıcı saldırıları haklı çıkaramaz" dedi.

Uluslararası İşbirliğinin Önemi

Küresel jeopolitik süreçlerin karmaşıklaştığını belirten Mirziyoyev, TDT ülkeleri arasındaki ortak menfaatlerin gözetilmesi gerektiğini dile getirdi. Ayrıca, Türk devletleri arasında bir 'Stratejik Ortaklık, Ebedi Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması'nın kabul edilmesini önerdi.

Ekonomik İşbirliği Vurgusu

Teşkilat bünyesinde ekonomik fırsatların artırılmasının önemine değinen Mirziyoyev, tarifelerin kaldırılması ve e-ticaretin geliştirilmesi gibi konularda somut anlaşmalara vurgu yaptı. Türk Yatırım Fonu'nun etkinliğinin artırılması gerektiğini belirtti.

Ulaşım ve Kültürel İşbirliği

Ulaşım koridorlarının verimli kullanımı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Mirziyoyev, Türk Kültür ve Miras Vakfı'na tam üye olma konusunda özverili bir şekilde çalışma niyetini açıkladı. Özbekistan, Türk halklarının tarihi ve kültürü üzerine ortak derslerin eğitime dahil edilmesi gerektiğini savundu.

Bütün bu önerilerin, özverili bir işbirliği ile daha somut hale gelmesi için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.