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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Karakalpakistan’da Yatırım Projelerini Değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Karakalpakistan'da gerçekleştirdiği incelemelerde yatırımları ve hedefleri değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 19:37
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Karakalpakistan’da Yatırım Projelerini Değerlendirdi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Karakalpakistan’ı Ziyaret Etti

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Karakalpakistan’da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Ziyaretinin amacını, bölgedeki sosyoekonomik gelişmeleri incelemek ve toplumsal dinamikleri değerlendirmek olarak belirten Mirziyoyev, şu şekilde konuştu:

"Özbek ile Karakalpak'ın tarihi ve kaderi aynı. Aydınlık ve mutlu geleceğimizin de mutlaka aynı olacağına inanıyorum."

Yatırım Projeleri ve İstihdam

Zusüratla yapılan değerlendirmelerde, son 7 yıl boyunca toplamda 1.4 milyar dolar değerinde 150'den fazla yatırım projesinin hayata geçirildiğini ve bu projelerin sonucu olarak 56 bin kişinin istihdam edildiğini vurguladı.

Altyapı Çalışmaları ve İklim Değişikliği

Mirziyoyev, Karakalpakistan'daki altyapı gelişimlerine de dikkat çekerek, 300 kilometreyi aşkın otoyolun yenilendiğini, elektrik, doğal gaz ve içme suyu şebekelerinin büyük bir kısmının restore edildiğini kaydetti. Ayrıca iklim değişikliği ile mücadele için 80 milyon dolarlık bir kaynak ayrıldığını ve Aral Gölü’nün durumunu düzeltmek amacıyla ağaçlandırma çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Karakalpakistan'da İş Yapmanın Avantajları

Karakalpakistan'da iş yapmanın birçok avantajı olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, "Bu bölgedeki girişimcilere sunulan 50'den fazla imtiyaz ve sadeleştirilmiş arazi tahsis yöntemleri, yatırımcılar için büyük fırsatlar sunuyor," dedi.

Girişimcilere Mesaj

Son olarak, iş insanları ve girişimcilere seslenen Mirziyoyev, onlara güvence verdi.

"Sizler huzurlu, özgür ve müreffeh bir hayatın teminatısınız. Hiçbir şeyden korkmayın. Bilin ki Cumhurbaşkanı arkanızda,"

dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği Karakalpakistan'da vatandaşlar, gençler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği Karakalpakistan'da vatandaşlar, gençler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği Karakalpakistan'da vatandaşlar, gençler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği Karakalpakistan'da vatandaşlar, gençler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği Karakalpakistan'da vatandaşlar, gençler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, incelemelerde bulunmak amacıyla gittiği Karakalpakistan'da vatandaşlar, gençler ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

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