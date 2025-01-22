DOLAR
35,65 -0,07%
EURO
37,23 -0,27%
ALTIN
3.156,38 -0,55%
BITCOIN
3.754.441,59 0,83%

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Rusya Savunma Bakanı Belousov'u Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Rusya Savunma Bakanı Belousov ile askeri ve siyasi durumu ele aldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:29
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Rusya Savunma Bakanı Belousov'u Kabul Etti

Özbekistan ve Rusya Arasında Stratejik Görüşmeler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, başkent Taşkent’te Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, Orta Asya’daki askeri ve siyasi durumun yanı sıra bölgesel konular detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Belousov, Özbekistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılan adımlar değerlendirildi.

Askeri İşbirliği ve Stratejik Planlar

Görüşmenin bir diğer önemli unsuru ise Özbekistan Savunma Bakanı Şuhrat Halmuhamedov ile gerçekleştirilen ikili toplantıydı. Bu toplantıda, Rusya ve Özbekistan savunma bakanlıkları arasında 2025 yılında gerçekleştirilecek işbirliği planının yanı sıra 2026-2030 yıllarını kapsayan askeri alanda stratejik ortaklık programının imzalanması kararlaştırıldı.

Bu örgütlenmeler, her iki ülkenin askeri kapasitesinin artırılmasına ve bölgesel güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a İhaleye Fesat Karıştırma İddianamesi Hazırlandı
2
Başarır: Denetim ve İhmal Yüzünden Hayatlar Kaybediliyor
3
İsrail'den Serbest Bırakılan Filistinli Kadın: "Başörtümü Takmama İzin Vermediler"
4
Kartalkaya'daki Yangın: Çetiz Ailesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Lavrov: Ukrayna Krizinde Anlaşmalar İhlalleri Engelleyen Mekanizmalar İçermeli
6
İsrail, Batı Şeria'da 25 Filistinli'yi Gözaltına Aldı
7
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de Yangın Yangın Söndürme ve Kurtarma İşlemleri Tamamlandı

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği

SGK'dan Emeklilik Yaşında Şok Değişiklik: Artık Hesaplar Daha Karmaşık

Devlet Destekleri ile İhtiyaç Sahiplerine Umut: Fatura, Eğitim ve İş Bulma Yardımları

Çocuk Başına 7.094 Lira Destek Ödemesi Şubat'ta Başlıyor

Emekli Promosyonlarında Mart Zirvesi! Yeni Fırsatlar Geliyor

Çalışan Kadınlara 1 Asgari Ücret Desteği! Başvurular Başladı

Ayda 5.812 TL ödeyebilme sözü verene 2+1 sıfır konut! TOKİ’den büyük müjde geldi