Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Rusya Savunma Bakanı Belousov'u Kabul Etti

Özbekistan ve Rusya Arasında Stratejik Görüşmeler

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, başkent Taşkent’te Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, Orta Asya’daki askeri ve siyasi durumun yanı sıra bölgesel konular detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, Belousov, Özbekistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile bir araya geldi. İkili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik atılan adımlar değerlendirildi.

Askeri İşbirliği ve Stratejik Planlar

Görüşmenin bir diğer önemli unsuru ise Özbekistan Savunma Bakanı Şuhrat Halmuhamedov ile gerçekleştirilen ikili toplantıydı. Bu toplantıda, Rusya ve Özbekistan savunma bakanlıkları arasında 2025 yılında gerçekleştirilecek işbirliği planının yanı sıra 2026-2030 yıllarını kapsayan askeri alanda stratejik ortaklık programının imzalanması kararlaştırıldı.

Bu örgütlenmeler, her iki ülkenin askeri kapasitesinin artırılmasına ve bölgesel güvenliğin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.