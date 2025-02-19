Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'ı Ağırladı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ı kabul etti. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşti ve Özbekistan ile TDT arasındaki işbirliğinin durumu ve geleceği üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmenin başında Yıldırım, Mirziyoyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selam ve iyi dileklerini iletti. İkili, TDT Aksakallar Konseyi’nin çok taraflı işbirliğini koordine etme ve geliştirme konusundaki artan rolünü dikkate alarak, teşkilatın olanaklarının daha da genişletilmesine yönelik yaptıkları değerlendirmelerde bulundu.

Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı zirvelerinde kabul edilen belgelerin ve girişimlerin hayata geçirilmesi için yapıcı bir ortaklığın genişletilmesinin önemi vurgulandı. TDT kapsamındaki gelecek etkinliklerle ilgili hazırlık konuları da ele alındı.

Binali Yıldırım, görüşmenin ardından Semerkand’ta Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen Türk Dünyası Şehircilik Kurultayı’nın açılışına katılacak.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sol 2), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı (sağda) kabul etti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sol 2), Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ı (sağda) kabul etti.