DOLAR
34,07 -0,29%
EURO
37,93 -0,08%
ALTIN
2.826,96 -0,19%
BITCOIN
2.052.357,21 -4,36%

Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan Almanya ile Enerji İşbirliği Teklifi

Şevket Mirziyoyev, Orta Asya ve Almanya arasında enerji diyaloğunun güçlendirilmesini önerdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 17:10
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 17:10
Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan Almanya ile Enerji İşbirliği Teklifi

Özbekistan ve Almanya Arasında Enerji Diyaloğunun Güçlendirilmesi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Asya ülkeleri ile Almanya arasında enerji işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli teklifler sundu.

Liderler Zirvesinde Önemli Açıklamalar

Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde Astana'da gerçekleştirilen Orta Asya-Almanya Liderler Zirvesi'nde konuştu. Burada, Almanya’nın Orta Asya ülkelerine yönelik destekleyici rolüne vurgu yaptı.

Somut Adımlar ve İşbirliği Fırsatları

Cumhurbaşkanı, “Almanya ile ilişkilerimizin tarihi kökleri var; bu ilişki, bölgemizde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde büyük bir önem taşıyor.” diyerek, geçmişten gelen ilişkilerin yeni bir ivme kazanmasına yönelik umutlarını dile getirdi.

Forum ve Yatırım Tehditleri

Mirziyoyev, Orta Asya-Almanya düşünce kuruluşları forumunun kurulmasını teklif ederek, ilk toplantının Hive şehrinde gerçekleştirilmesini önerdi. Ayrıca, Almanya'dan önde gelen şirketlerin ve bankaların bölgedeki projelerde aktif rol almalarını istedi.

Tahminler ve Ulaşım Sorunları

Mirziyoyev, ulaştırma ve taşımacılık alanındaki yetersizliklerin, iki taraf arasındaki işbirliğini önündeki en büyük engellerden biri olduğunu dile getirerek, alternatif ulaşım koridorlarının geliştirilmesine teşvikte bulundu.

Son olarak, Orta Asya ve Almanya arasındaki yatırım ve teknolojik işbirliğinin genişletilmesi için çok taraflı hükümetlerarası bir anlaşmanın yapılmasının önemine değinen Mirziyoyev, bu konularla ilgili bir bakanlar konferansının düzenlenmesini önerdi.

İLGİLİ HABERLER

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Narin Güran’ın Cinayetinde Şok Edici İddia: Aile İçindeki Yasak İlişkiler ve Cinayet Planı Kan Dondurdu
2
Tekirdağ'da Cinsel İstismar Olayı: Aile Gazetecilere Konuştu
3
BM Yetkilisi Lazzarini, Lübnan'daki Gelişmeler ve Olası Savaş İçin Uyarıda Bulundu
4
İsrail'in Taşınabilir Cihazlarla İlgili Saldırısı: Lübnan'da Yaralar Açtı
5
ABD, Tayvan'a 228 Milyon Dolarlık Askeri Satış Onayı Verdi
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Yönetimini Kabul Etti
7
Sinop'ta Bulunan Ceset, Kaybolan Kaptana Ait Çıktı

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

Okula dönüş desteği Ziraat Bankası'ndan! Banka kartı olan hemen bunu yapsın

23 milyon işsize İŞKUR müjdesi! 15.672 TL maaşa bağlanacaksınız

23 Eylül’e kadar koştur koştur gidene 2.000 TL – 2.200 TL destek müjdesi! Kasım’dan Temmuz’a ödenecek

VGM 2024-2025 burs tutarı açıklandı mı? İşte Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs başvuru tarihi