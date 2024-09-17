Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan Almanya ile Enerji İşbirliği Teklifi

Özbekistan ve Almanya Arasında Enerji Diyaloğunun Güçlendirilmesi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Orta Asya ülkeleri ile Almanya arasında enerji işbirliğinin geliştirilmesine yönelik önemli teklifler sundu.

Liderler Zirvesinde Önemli Açıklamalar

Mirziyoyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde Astana'da gerçekleştirilen Orta Asya-Almanya Liderler Zirvesi'nde konuştu. Burada, Almanya’nın Orta Asya ülkelerine yönelik destekleyici rolüne vurgu yaptı.

Somut Adımlar ve İşbirliği Fırsatları

Cumhurbaşkanı, “Almanya ile ilişkilerimizin tarihi kökleri var; bu ilişki, bölgemizde sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde büyük bir önem taşıyor.” diyerek, geçmişten gelen ilişkilerin yeni bir ivme kazanmasına yönelik umutlarını dile getirdi.

Forum ve Yatırım Tehditleri

Mirziyoyev, Orta Asya-Almanya düşünce kuruluşları forumunun kurulmasını teklif ederek, ilk toplantının Hive şehrinde gerçekleştirilmesini önerdi. Ayrıca, Almanya'dan önde gelen şirketlerin ve bankaların bölgedeki projelerde aktif rol almalarını istedi.

Tahminler ve Ulaşım Sorunları

Mirziyoyev, ulaştırma ve taşımacılık alanındaki yetersizliklerin, iki taraf arasındaki işbirliğini önündeki en büyük engellerden biri olduğunu dile getirerek, alternatif ulaşım koridorlarının geliştirilmesine teşvikte bulundu.

Son olarak, Orta Asya ve Almanya arasındaki yatırım ve teknolojik işbirliğinin genişletilmesi için çok taraflı hükümetlerarası bir anlaşmanın yapılmasının önemine değinen Mirziyoyev, bu konularla ilgili bir bakanlar konferansının düzenlenmesini önerdi.