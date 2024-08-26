Özbekistan'da 13. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali Şöleni Başladı

Özbekistan'da Müzik Tutkusu

Özbekistan'ın tarihi Semerkand kentinde, 13. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali kapılarını açtı. Bu önemli etkinlik, Özbek hükümetinin Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde gerçekleştiriliyor.

Açılış Töreni Renkliliği

Festivalin resmi açılış törenine, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülkeden üst düzey konuk ve sanatçı katıldı. Mirziyoyev, Kovid-19 pandemisi nedeniyle 5 yıl aradan sonra yapılan festivalin sanatçılar ve müzikseverler için büyük bir özlem taşıdığını belirtti.

Küresel Bir Buluşma

Özbekistan'da 13. kez düzenlenen bu etkinlik, günümüzde adeta bir dünya müzik festivaline dönüşmüş durumda. İlk festivalde 31 ülkeden katılımcı bulunurken, bu yıl 80'e yakın ülkeden 400'den fazla sanatçı ve uzman sahnede yer alıyor.

Barış ve Birlik Mesajı

Mirziyoyev, festivalin barış, kardeşlik ve birliktelik çağrısı taşımakta olduğunu ifade etti. Özellikle istikrarsızlık ve şiddet dönemlerinde sanatın ve müziğin kurtarıcı bir güç olabileceğine dikkat çekti.

Ödül ve Öne Çıkan Performanslar

Açılışın ardından gerçekleştirilen havai fişek gösterisiyle renklenen festivalde, en iyi performansı sergileyen sanatçılara çeşitli ödüller dağıtılacak. "Baş ödül" 10 bin dolar olarak belirlen, biriciğe 5 bin dolar, ikinciliğe 3 bin 500 dolar ve üçüncülüğe ise 2 bin dolar verilecek. Ayrıca, genç sanatçılara ve diğer kategorilere ödüller de sunulacak.

Festival, 30 Ağustos'ta sona erecek.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.

Özbekistan'ın tarihi Semerkant şehrinde, 13'üncü Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başladı. Özbekistan hükümetince Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü himayesinde Semerkant'ın tarihi Registan Meydanı'nda düzenlenen Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali için resmi açılış töreni yapıldı.