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Özbekistan'da 2. Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi Başladı

İkinci Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi, Taşkent'te farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla başladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:15
Özbekistan'da 2. Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi Başladı

Özbekistan'da Çarpıcı Akademik Toplantı

İkinci Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü ve Maarif Vakfı'nın destekleriyle Genç Akademisyenler Birliği tarafından düzenlenen kongreye, Türkiye ve Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu 20'den fazla ülkeden akademisyen ve bilim insanları katılmaktadır.

Teması "Ortak Geleceğin İnşası"

Genç Akademisyenler Birliği Başkanı Yunus Kocabıyık, Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesinde düzenlenen etkinlikte açılış konuşması yaptı. Kocabıyık, akademisyenler arasında işbirliğini artırmayı amaçlayan bu kongrenin tarihsel olarak önemli bir bilim merkezi olan Özbekistan'da gerçekleştiriliyor olmasının kendilerine mutluluk verdiğini vurguladı.

Kocabıyık, konuşmasında, "Geçmişte bu topraklarda yaşamış büyük bilim insanları, Türk coğrafyasında ve kendi aralarında mekik dokuyarak bilgi alışverişinde bulunmuşlardır. Bugün burada bulunan genç akademisyenler de benzer bir bilim yolculuğuna çıkmak için bir araya geldiler," şeklinde ifadelerde bulundu.

Akademik İşbirliği ve Gelecek Vizyonu

Kocabıyık, Türk dünyası arasındaki bilimsel etkileşimin daha fazla bilim insanı yetiştireceğine inandığını belirterek, "Türk soydaşlarımızla bilim alanında işbirliği yapmak, tüm Türk dünyasında bilimde yükseliş için önemli bir adım olacaktır," dedi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, kongrenin Özbekistan'da yapılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Kongrenin Türk dünyası için hayırlı olmasını dileyen Karahocagil, üniversitesinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek işbirliklerini geliştireceklerini ifade etti.

Kongredeki Tartışmalar ve Sunumlar

Kocabıyık, ilk kongrenin Ankara'da yapıldığını anımsatarak, bu yılki kongreye 21 ülkedeki 120 üniversiteden 268 akademisyenin katıldığını duyurdu. Katılımcılar, ekonomi, siyaset, dini bilimler, enerji, hukuk, spor ve kültür gibi birçok alanda ortak işbirliklerini tartışacaklar.

İki gün sürecek kongre boyunca akademisyenler, farklı konularda sunumlar yapacak. Bildiriler, ortak kültürel mirasın korunması, akademik alanda işbirliği, ekonomik kalkınma projeleri ve dijitalleşme gibi konuları kapsayarak Türk dünyasının geleceğini şekillendirecek stratejileri tartışacak.

İkinci Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te...

İkinci Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı. Genç Akademisyenler Birliği Başkanı Yunus Kocabıyık, Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Ortak Geleceğin İnşası" temalı etkinlikte açılış konuşması yaptı.

İkinci Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te...

İkinci Uluslararası Türk Dünyası Genç Akademisyenler Kongresi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başladı. Genç Akademisyenler Birliği Başkanı Yunus Kocabıyık, Taşkent Devlet Hukuk Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Ortak Geleceğin İnşası" temalı etkinlikte açılış konuşması yaptı.

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