Özbekistan'da 29. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı Başladı

Özbekistan'da 29. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı Açıldı

Özbekistan, Büyük İpek Yolunda Turizm temasıyla düzenlenen 29. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarına ev sahipliği yapıyor. Özbekistan hükümeti tarafından gerçekleştirilen bu önemli etkinliğe, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 40'a yakın ülkeden 300'den fazla turizm şirketi ve acente katılım gösteriyor.

Turizm Potansiyeli Sergileniyor

Fuar, Özbekistan'ın seyahat acenteleri ve girişimcileri için inanç, gastronomi, kültür, kış turizmi ve daha fazlası gibi çeşitli alanlarda ülkenin turizm potansiyelini sergileme fırsatı sunuyor. Türk firmalarının da stant açtığı etkinlikte, Özbek el sanatları, geleneksel giysiler, halk oyunları ve milli yemekler gibi kültürel unsurlar tanıtılıyor.

Önemli Açılış Konuşması

Özbekistan Turizm Devlet Komitesi Başkanı Umid Şadiyev, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin Orta Asya'daki turizm sektörünün temsilcileri için önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade etti. Şadiyev, Özbekistan’ın turizm potansiyelinin gelişimi için son yıllarda atılan adımlara değinerek, geçen sene ülkeye gelen turist sayısının 7 milyona ulaştığını ve bu yıl hedefin 10 milyon turist olduğunu vurguladı.

Fuarın Önemi ve Geleceği

Şadiyev, Özbekistan'ın turizm sektöründe uzman ve yetkililerin bir araya gelmesini sağlayan bir merkez haline geldiğini belirtti. Geçtiğimiz yıl Semerkand’da düzenlenen Dünya Turizm Örgütü Genel Kurulu ve bu yıl planlanan İslam İşbirliği Teşkilatı Turizm Bakanları Toplantısı gibi önemli etkinlikler, bu çerçevede dikkat çekti.

Fuarın katılımı ve ilginin her geçen yıl arttığını dile getiren Şadiyev, etkinlik boyunca turizm geliştirme konferansları, seminerler ve milli giysilerin tanıtıldığı defilelerin düzenleneceğini açıkladı. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen bu fuar, yerli ve yabancı turizm şirketleri arasında işbirliği anlaşmalarının imzalanmasına da zemin hazırlıyor.

29. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı, 23 Kasım tarihine kadar devam edecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Özbekistan’da "Büyük İpek Yolunda Turizm, 29. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı" açıldı. Özbekistan hükümetinin düzenlediği fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40'a yakın ülkeden 300'den fazla turizm şirketi ve acente katılıyor. Katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.

Özbekistan’da "Büyük İpek Yolunda Turizm, 29. Uluslararası Taşkent Turizm Fuarı" açıldı. Özbekistan hükümetinin düzenlediği fuara, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 40'a yakın ülkeden 300'den fazla turizm şirketi ve acente katılıyor. Katılımcılar, açılış kurdelesini kesti.