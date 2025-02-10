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Özbekistan'da 612 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Tirmiz'de güvenlik güçleri, 612 kilogram uyuşturucu madde ile uluslararası kaçakçılığı engelledi.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 16:24
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 16:24
Özbekistan'da 612 Kilogram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Özbekistan’ın Tirmiz şehrinde gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde, güvenlik güçleri 612 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Özbekistan Sınır Koruma Birlikleri tarafından yapılan açıklamada, yurt dışından gelerek transit geçiş yapmak isteyen bir kamyonda bu uyuşturucu maddelerin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamyondaki uyuşturucunun çalı bitkisinden yapılmış el süpürgelerinin saplarının içine gizlenmiş küçük poşetlerde kubar esrar olduğu belirtildi. Kamyonun hangi ülkeden geldiği veya nereye gitmeyi planladığına dair bilgi verilmedi, ancak uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

Yapılan operasyon, ülkede son yıllarda ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu kaynağı olarak kayıtlara geçti. Tirmiz, Tacikistan ve Afganistan sınırında yer alması nedeniyle stratejik bir konumda bulunuyor.

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