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Özbekistan'da Almanya ile İşbirliği Toplantısı

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Almanya Başbakanı Scholz ile işbirliğini güçlendirmek üzere bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 12:07
Özbekistan'da Almanya ile İşbirliği Toplantısı

Almanya ile İşbirliği Görüşmesi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile birlikte, Almanya'dan gelen iş dünyası temsilcileriyle Semerkand şehrinde bir araya geldi.

Toplantının Gündemi

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden gelen açıklamada, Mirziyoyev ve Scholz'un, Almanya'nın önde gelen şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının detaylarına yer verildi. Üst düzey Özbek ve Alman yetkililerin katılım gösterdiği bu toplantıda, ülkelerin iş birliği olanakları ele alındı.

İşbirliğinin Önemi

Mirziyoyev, Alman iş dünyası ile Özbekistan'daki büyük şirketler arasında yakın işbirliği kurmanın önemine dikkat çekti. İnşaat malzemeleri üretimi, metalurji, enerji, kimya, ulaştırma altyapısı, tarım, makine mühendisliği ve tıp gibi alanlarda yeni girişimlerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Scholz’un Mesajı

Almanya Başbakanı Scholz ise, iki ülke arasındaki çok yönlü ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini belirtti. Alman iş çevrelerini, Özbekistan'daki ortak projelerde daha aktif rol almaya davet etti.

Gelecekteki İşbirlikleri

Görüşmede, yeşil enerji, kimya endüstrisi, yeşil hidrojen üretimi, makine mühendisliği ve tekstil gibi alanlarda karşılıklı yarar sağlayan ortaklıkların geliştirilmesine yönelik öncelikler belirlendi. Ayrıca, önemli maden yataklarının geliştirilmesi ve yüksek katma değerli ürünlerin üretiminde Alman şirketlerinin katkıları da değerlendirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), ülkede temaslarını sürdüren Almanya Başbakanı Olaf Scholz (solda) ve kendisine eşlik eden Alman şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle Semerkant'ta bir araya geldi. Mirziyoyev ve Scholz, Semerkant'taki bir parka ağaç dikti.

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