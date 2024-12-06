Özbekistan'da Anayasa Bayramı Şerefine 483 Mahkum İçin Af İlan Edildi

Özbekistan'da Anayasa Bayramı Dolayısıyla Mahkumlara Af

Özbekistan, 8 Aralık'ta kutlanacak olan Anayasa Bayramı dolayısıyla 483 mahkum için af ilan etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, anayasanın kabul edilişinin 32. yılı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin bir kararname imzaladı.

Af Kapsamında Tahliyeler ve Cezaların Hafifletilmesi

Kararname çerçevesinde, 275'i şartlı olmak üzere toplam 382 hükümlü tahliye edilirken, 101 kişinin cezası da hafifletilecek veya ceza süreleri kısaltılacak. Affedilenler arasında yasa dışı örgüt mensubu 6 kişi, 60 yaş üstü 5 kişi, 32 kadın ve 25 yabancı uyruklu bulunduğu belirtildi.

Tahliye edilecek mahkumların, topluma uyum sağlaması amacıyla ilgili bakanlık ve devlet kurumlarının görevlendirildiği ifade edildi. Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan edilmesi gelenekseldir.