DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.470.944,55 1,26%

Özbekistan'da Anayasa Bayramı Şerefine 483 Mahkum İçin Af İlan Edildi

Özbekistan, Anayasa Bayramı'nda 483 mahkum için af ilan etti; 382 hükümlü tahliye edilecek ve 101 kişinin cezası hafifletilecek.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 20:17
Özbekistan'da Anayasa Bayramı Şerefine 483 Mahkum İçin Af İlan Edildi

Özbekistan'da Anayasa Bayramı Dolayısıyla Mahkumlara Af

Özbekistan, 8 Aralık'ta kutlanacak olan Anayasa Bayramı dolayısıyla 483 mahkum için af ilan etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, anayasanın kabul edilişinin 32. yılı dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren mahkumların" affedilmesine ilişkin bir kararname imzaladı.

Af Kapsamında Tahliyeler ve Cezaların Hafifletilmesi

Kararname çerçevesinde, 275'i şartlı olmak üzere toplam 382 hükümlü tahliye edilirken, 101 kişinin cezası da hafifletilecek veya ceza süreleri kısaltılacak. Affedilenler arasında yasa dışı örgüt mensubu 6 kişi, 60 yaş üstü 5 kişi, 32 kadın ve 25 yabancı uyruklu bulunduğu belirtildi.

Tahliye edilecek mahkumların, topluma uyum sağlaması amacıyla ilgili bakanlık ve devlet kurumlarının görevlendirildiği ifade edildi. Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar dolayısıyla "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için af ilan edilmesi gelenekseldir.

İLGİLİ HABERLER

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kapadokya'da Peribacasındaki Çökme Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi
2
Fransa'da Çiftçiler Yeniden Eyleme Geçti: Paris'e İleri!
3
Zorunlu Arabuluculuk Uygulaması Başarıyla Yürütülüyor
4
Bursa'da İşçi Servisleri Kazası: 20 Yaralı
5
Hamas Heyeti, Rusya ile Gazze'de Kalıcı Ateşkes İçin Görüştü
6
Resmi Gazete'de Atama ve Görevden Alma Kararları Yayınlandı
7
Beş Ülkeye Yeni Büyükelçi Atandı

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor