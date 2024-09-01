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Özbekistan'da Bağımsızlık Günü Dolayısıyla Mahkumlara Af İlan Edildi

Bağımsızlık Günü'nde Özbekistan'da 522 mahkum için af kararı alındı, 462 kişi tahliye edilecek.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 13:05
Özbekistan'da Bağımsızlık Günü Dolayısıyla Mahkumlara Af İlan Edildi

Özbekistan'da Bağımsızlık Bayramı Kutlamaları

Bugün Özbekistan'da kutlanan Bağımsızlık Günü kapsamında önemli bir karar alındı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, ülkenin bağımsızlık yıl dönümünü kutlarken bazı mahkumlar için af kararnamesi imzaladı.

Af Kararnamesinin Detayları

Buna göre, toplamda 522 mahkum bu af kararnamesinden yararlanacak. Kararın içeriğine göre, 462 hükümlü serbest bırakılacakken, 60 mahkumun ceza süreleri ise kısaltılacak.

Aftan Yararlanacak Mahkumlar

Karar kapsamındaki mahkumlar arasında yasa dışı örgütlere katılan 27 kişi, 60 yaş üstünde 25 kişi, 56 kadın ve 19 yabancı uyruklu birey yer almakta. Bu mahkumların topluma uyum sağlamaları amacıyla ilgili bakanlıklar ve devlet kuruluşları görevlendirildi.

Geçmişte Benzer Uygulamalar

Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı tarafından ulusal ve dini bayramlar vesilesiyle "işledikleri suçtan pişman olan ve düzelme yoluna giren" mahkumlar için benzer af kararları geçmişte de alınmıştı.

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