Özbekistan'da 'Birlik-2025' Bölgesel Ortak Tatbikatı: Beş Ülke Katıldı

Özbekistan'da 'Birlik-2025' Bölgesel Ortak Tatbikatı

Özbekistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Semerkant yakınlarındaki Kattakurgan askeri poligonunda düzenlenen 'Birlik-2025' tatbikatına Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri katıldı.

Tatbikatın Aşamaları ve İstihbarat Faaliyetleri

Tatbikat, eş zamanlı olarak birkaç alanda gerçekleştirildi. İlk aşamada insansız hava araçları (İHA) kullanılarak düşmanın bulunduğu bölgenin keşfi ve istihbarat çalışmaları yürütüldü.

Senaryoya göre daha sonra silahlı kuvvetler, şehre sızan yasa dışı silahlı grupların yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon düzenledi.

Hava ve Topçu Desteği

Askeri birlikleri desteklemek için topçu birlikleri ve hava kuvvetleriyle düşmana saldırılar gerçekleştirildi. Bu saldırılarda Özbekistan ve Kazakistan hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ve helikopterler kullanıldı.

Tatbikatta yer alan askerler ortak hareket ederek belirlenen hedeflere yönelik taarruzları koordineli şekilde icra etti.

Muharebe Hazırlığı, Gözden Geçirme ve Kapanış

20'den fazla eğitim alanında yürütülen tatbikat süresince, askeri birliklerin muharebeye hazırlık düzeyi değerlendirildi.

Tatbikatın son gününde Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Azerbaycan savunma bakanları tatbikatı izleyerek yer alan askeri araç ve teçhizatları, teçhizat onarım atölyesini ve tatbikat taktik komuta merkezini gözden geçirdi.

Etkinliklerin sonunda katılımcı askerlere katılım belgeleri takdim edildi.

