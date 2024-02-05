Özbekistan'da bulunan Afganistan Büyükelçiliği yönetimini Taliban devraldı

Afgan medyasında çıkan haberlere göre, Eşref Gani döneminde cumhuriyet yönetimi tarafından Afganistan'ın Taşkent Büyükelçisi olarak görevlendirilen Ahmed Halid Alemi, Taliban yönetiminin Maslahatgüzarı Mağfrullah Şahab'a görevini teslim etti.

Haberlere göre, Alami görev süresi bittiği için Taliban yönetiminin Şahab'a görevini teslim etti. Afganistan'ın Taşkent Maslahatgüzarlığına atanan Şahab, Taliban yönetiminin Maden ve Petrol Bakan Vekili olan Şahabeddin Dilaver'in çocuğu.

Taliban yönetimi Afganistan'ı 15 Ağustos 2021'de ele geçirdikten sonra, Orta ve Batı Asya'daki pek çok ülke Afganistan Büyükelçiliklerini Taliban yönetimine bıraktı. Pakistan, İran, Türkmenistan, Çin, Rusya ve Katar, Taliban yönetiminin görevlendirdiği diplomatları tanımış ve Afgan temsilcilikleri Taliban yönetimine geçmişti. Afganistan'ın sınır komşusu olan ve Afgan büyükelçiliğini Taliban yönetimine teslim etmeyen tek ülke Tacikistan oldu.

Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesine rağmen, Avrupa'daki bazı Afgan temsilcilikleri cumhuriyet döneminden kalma diplomatların elinde kalmaya devam ediyor. Ancak konsolosluk işlemlerinde Taliban yönetimine uyum sağlamak zorunda kalıyorlar. Afganistan'ın Yeni Delhi büyükelçisi cumhuriyetçi olduğu için Hindistan'dan ayrılmak zorunda kaldı ve Büyükelçilik görevini Afganistan'ın Mumbai ve Haydarabad Konsolosluklarındaki personellere bıraktı.

Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesiyle birlikte, pek çok ülke büyükelçiliklerini kapatıp diplomatlarını geri çekti. Sadece Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, İran, Türkmenistan, Çin, Rusya, Katar, Hindistan ve Endonezya gibi birkaç ülke Afganistan'da diplomatik faaliyetlerine devam etti. Taliban yönetimi henüz resmi olarak tanınmış değil. Fakat geçtiğimiz hafta, Taliban'ın Pekin Büyükelçisi olarak görevlendirilen Bilal Kerimi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e güven mektubunu takdim ederek Taliban'ın ilk büyükelçisi oldu.

Çin'in yeni Kabil Büyükelçisi Cao Şing, Taliban'ın kurduğu geçici hükümete güven mektubunu sunan ilk büyükelçi oldu. Cao Şing, Eylül 2023'te Afganistan'ın başkenti Kabil'de yapılan bir törende, Afganistan geçici hükümetinin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund'a görevine başladığını bildiren mektubu takdim etti. Çin ile Taliban yönetimi arasındaki bu dostluk, Afgan medyasında "Çin'in Taliban yönetimini resmen tanıyacağı" şeklinde yorumlandı.