Özbekistan'da Doğalgaz Madeninde Sızıntı: 4 Can Gitti

Özbekistan’da Sızıntı Alarmı

Taşkent – Özbekistan’ın doğusundaki Surhanderya iline bağlı Baysın ilçesindeki bir doğalgaz maden ocağında meydana gelen sızıntı felaketi sonucunda 4 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Olayın Ardındaki Gerçekler

Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Basın Sözcüsü Şerzad Asadov, ülkeye ait haber portalı Gazeta.uz’a yaptığı açıklamada, son iki hafta içerisinde ikinci kez bir doğalgaz ocağında sızıntı yaşandığını belirtti. İlgili yetkililer, sızıntının neden olduğu dört can kaybını doğruladı.

Asadov, olay yerindeki sızıntının ortadan kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Daha Önceki Sızıntı

Baysın’daki doğalgaz ocağında, daha önce de hidrojen sülfür gazı sızıntısı yaşanmış ve bu sorun, 15 Eylül tarihinde etkili çalışmalardan sonra sona erdirilmişti.