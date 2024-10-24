Özbekistan'da Kültürel Reformlar Forumu Gerçekleştirildi

Özbekistan Kültürel Reformlar Forumu Taşkent'te Yapıldı

Başkent Taşkent'te gerçekleşen Kültür Alanındaki Reformlar Forumu, ülkenin kültürel mirasını koruma ve geliştirme konularını ele almak amacıyla toplandı.

Kültür Bakanı Nazarbekov'un Vurgu Yaptığı Konular

Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov, forumda yaptığı konuşmada, ülkedeki kültürel mirasın korunması için yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Uluslararası Katılımcılar

Toplantıya, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er ve Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova gibi önemli isimler katıldı.

Kültürel Diplomasi ve Etkinlikler

Nazarbekov, geçen yıl 24 ülkede "Özbekistan Kültür Günleri" düzenlendiğini ve 10'dan fazla ülkenin kültürel etkinliklerine ev sahipliği yaptıklarını belirtti. Kültürel diplomasinin gelişimi için bu tür çalışmaların önemine vurgu yaptı.

TÜRKSOY'un Vurguladığı Kültürel Miras

TÜRKSOY Genel Sekreteri Raev, Özbekistan'ın köklü tarihsel geçmişine ve zengin kültürüne dikkat çekerek, bu mirası tanıtmanın forum için büyük önem taşıdığını ifade etti.

TÜRKPA'nın Değerlendirmesi

TÜRKPA Genel Sekreteri Er, Özbekistan’ın sahip olduğu mimari yapılarla geçmişteki ticaret ve kültürel alışverişin merkezi olduğuna işaret etti. Hükümetin kültürel mirası koruma konusundaki çalışmalarını takdir etti.

Gelecek Nesillere Aktarma Sorumluluğu

Aktotı Raimkulova, kültürel mirasın korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının Türk devletleri için öncelikli bir görev olduğunu belirtti. Özbekistan'ın bu alandaki başarılarının diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini ifade etti.

"Özbekistan'da Kültür Alanındaki Reformlar Forumu", ülkenin başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi. Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov'in (sağ 2) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev (sol 2), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er (solda) ve Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova (sağda) da hazır bulundu.

"Özbekistan'da Kültür Alanındaki Reformlar Forumu", ülkenin başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi. Özbekistan Kültür Bakanı Azadbek Nazarbekov'in (sağ 2) ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev (sol 2), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er (solda) ve Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova (sağda) da hazır bulundu.