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Özbekistan'da Senato Üyeleri Seçimleri Başladı

Özbekistan'da il meclisleri, Senato üyelerini belirlemek için toplandı. Seçim süreci detayları açıklandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 12:23
Özbekistan'da Senato Üyeleri Seçimleri Başladı

Özbekistan'da Senato Üyeleri Seçimleri

Özbekistan, bugünden itibaren il belediye meclisi toplantılarında Senato üyelerini seçmek üzere harekete geçti. Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu'ndan alınan bilgilere göre, 27 Ekim'de gerçekleştirilen genel seçimlerde il belediye meclisine seçilen üyeler, kendi bölgelerini temsil edecek senatörleri belirleyecek.

Seçim Takvimi ve Toplantılar

Her il, 7-12 Kasım tarihleri arasında yapacağı meclis toplantısında, senatörleri gizli oylama ile seçecek. Bu süreçte Taşkent Büyükşehir Belediyesi, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti ve ülkedeki 12 ilin her birinden toplam 4 olmak üzere, 56 senatör belirlenmesi öngörülmektedir.

Atamalar ve Senatonun Yapısı

Yürürlükteki yasa gereği, cumhurbaşkanı tarafından imzalanacak bir kararname ile kültür, sanat, bilim ve kamu yönetimi alanlarında 9 senatör de atanacak. Seçimlerin ardından, senatonun ilk genel kurul toplantısı gerçekleştirilerek Senato Başkanı ve yardımcıları belirlenecek.

Özbekistan Parlamentosu

Özbekistan, başkanlık sistemiyle yönetilmektedir. Ülke parlamentosu, Yasama Meclisi ve Senato olmak üzere iki kanattan oluşmaktadır. Yasama Meclisi, 150 milletvekilinden oluşurken, üç ayda bir toplanan Senato ise 65 üyeden meydana gelmektedir.

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