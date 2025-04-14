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Özbekistan'da TDT Ülkeleri Arasında Ticaret Geliştirme Fırsatları Tartışıldı

Özbekistan'ın Taşkent şehrinde, TDT ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesi için uluslararası bir konferans düzenlendi.

Yayın Tarihi: 14.04.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 18:49
Özbekistan'da TDT Ülkeleri Arasında Ticaret Geliştirme Fırsatları Tartışıldı

Özbekistan'da Ticaret Potansiyeli Konferansı Düzenlendi

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) üye ülkelerin düşünce kuruluşlarının katılımıyla "TDT Üye Ülkeleri Arasında Ticaret Potansiyelinin Genişletilmesi: Ortak Araştırmalar ve Stratejik Çözümler" konulu uluslararası konferans gerçekleştirildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresine bağlı Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezi tarafından düzenlenen bu etkinliğe, teşkilata üye ve gözlemci ülkelerden yaklaşık 20 araştırma merkezi ve düşünce kuruluşundan çok sayıda yetkili ve uzman katılım sağladı.

Konferansta Önemli İsimler Bulundu

Konferansta TDT Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, Türk Akademisi Başkan Yardımcısı Askhat Kesikbayev, Özbekistan Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezi Başkanı Obid Hakimov ve Orta Asya Araştırmaları Uluslararası Enstitüsü Müdürü Javlon Vahabov gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, Azerbaycan Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sagidov da konferansta hazır bulundu.

Ticaretin Geliştirilmesi Hedefi

Konferansın açılışında konuşan Mukazhan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in inisiyatifiyle organize edilen etkinlikten dolayı memnun olduğunu belirterek, amaçlarının TDT bölgesinde ticareti kolaylaştırmak ve karşılıklı ticaret hacmini artırmak olduğunu ifade etti. Mukazhan, toplamda 175 milyon insanın yaşadığı bu ülkelerin büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Stratejik İşbirlikleri ve Ulaşım Koridorları

Hakimov, bu konferansın TDT üyesi ülkeler arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesine yönelik yeni fırsatlar sunacağını vurguladı. Ayrıca, Orta Koridor olarak bilinen Trans-Hazar uluslararası ulaştırma koridorunun, Asya ve Avrupa arasında bağlantı sağlama işlevini artıracağını belirtti.

Ticari engellerin TDT üye ülkeleri arasındaki işbirliğini olumsuz etkilediğini dile getiren Hakimov, mevcut kaynak ve çabaları birleştirerek entegre bir bölge oluşturabileceklerinin de altını çizdi.

Çeşitli Konular Ele Alındı

Konferans, TDT üyesi ülkeler arasındaki ticaretin mevcut durumu, dijital ticaret, bölgesel entegrasyon, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi gibi konuları ele alan oturumlarla zenginleştirildi.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkeler düşünce...

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkeler düşünce kuruluşları katılımıyla "TDT üye ülkeleri arasında ticaret potansiyelinin genişletilmesi: ortak araştırmalar ve stratejik çözümler" konulu uluslararası konferans gerçekleştirildi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'ne bağlı Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezi'nin TDT işbirliğinde tertip ettiği konferansa teşkilata üye ve gözlemci ülkelerden 20’ye yakın araştırma merkezi ve düşünce kuruluşundan çok sayıda yetkili ve uzman katıldı.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkeler düşünce...

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) üye ülkeler düşünce kuruluşları katılımıyla "TDT üye ülkeleri arasında ticaret potansiyelinin genişletilmesi: ortak araştırmalar ve stratejik çözümler" konulu uluslararası konferans gerçekleştirildi. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'ne bağlı Ekonomik Araştırmalar ve Reformlar Merkezi'nin TDT işbirliğinde tertip ettiği konferansa teşkilata üye ve gözlemci ülkelerden 20’ye yakın araştırma merkezi ve düşünce kuruluşundan çok sayıda yetkili ve uzman katıldı.

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