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Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali Tamamlandı

Semerkand'da düzenlenen festivalde ödüller sahiplerini buldu, 400 sanatçı performans sergiledi.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 12:27
Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali Tamamlandı

Özbekistan'da Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali Sonuçlandı

Özbekistan'ın tarihi Semerkand şehrinde, UNESCO'nun himayesinde düzenlenen 13. Uluslararası Şark Teraneleri Müzik Festivali başarıyla sona erdi. Festivalde, 80 ülkeden 400’den fazla sanatçı ve uzman bir araya geldi.

Ödüller ve Kategoriler

Bu yılki festivalde Büyük Ödül Özbek sanatçı Mehrinigor Abduraşidova'nın olurken, birinciliği Kırgızistanlı Kopuzcular Grubu ve Azerbaycanlı sanatçı Perviz Kasimov paylaştı. İkinciliği Türkmenistan’ın Arçabil ve Moğolistan’ın Hatang grupları alırken, üçüncülüğü ise Tacikistan’ın Bedahşan, Rusya’nın Ayarhan grupları ile Özbek sanatçılar Alişir Abduazizov ve Uluğbek Dilmuradov ikilisi kazandı.

Ödül Miktarları ve Kategoriler

Festivalde, Büyük Ödül sahibine 10 bin dolar verildi. Birinci olan gruplara 5'er bin dolar, ikinci olanlara 3 bin 500’er dolar, üçüncü olanlara ise 2'şer bin dolar ödül takdim edildi. Bunun yanı sıra "en iyi genç sanatçı", "sanatseverlerin sevgisini kazanan sanatçı" ve "en iyi çalgı sanatçısı" gibi özel kategorilerde de ödüller verildi.

Önemli Bir Dönüm Noktası

Kovid-19 salgını nedeniyle 5 yıl aradan sonra gerçekleştirilen festivalin açılışı 26 Ağustos’ta yapılmıştı. Sanatseverler, bu önemli etkinlikte bir araya gelerek kültürel etkileşimde bulundular.

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