Özbekistan'da Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi Kuruluyor

Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi Taşkent'te Açılıyor

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te, Uluslararası Türk Devletleri Üniversitesi kurulacağı müjdesi verildi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, üniversitenin kurulmasına yönelik kararnamesini imzaladı.

Bölümlerin İçeriği ve Eğitim Standartları

Yeni açılacak üniversitede mühendislik, inşaat, lojistik, bilişim teknolojileri, sağlık, ziraat, gıda mühendisliği, ekonomik ve sosyal bilimler gibi çeşitli alanlarda uluslararası standartlara uygun eğitim verilecek.

Eğitim Müfredatı ve Faaliyet Takvimi

Planlanan takvime göre, üniversite 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyete geçecek. Eğitim sisteminde, uluslararası sıralamalarda ilk 1000'de yer alan Türkiye'nin yükseköğretim kurumlarının müfredatları esas alınacak.

Yönetim ve Koordinasyon

Özbekistan'daki yasalara tabi olarak işleyecek üniversitenin yönetimi ve koordinasyonu için bir yönetim kurulu oluşturulacak. Bu yapı, üniversitenin etkinliğini ve hedeflerini gerçekleştirmesini sağlayacak.