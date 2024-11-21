Özbekistan'da Yeni Hükümet Kuruldu: Abdulla Aripov Yeniden Başbakan

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Abdulla Aripov’un başkanlığındaki yeni hükümet üyelerini onayladı. Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Mirziyoyev’in, ülke parlamentosunun alt kanadı Yasama Meclisi tarafından yapılan görüşmelerin ardından yeni hükümet üyeleri için imzaladığı kararnameye dikkat çekildi.

Kararnameye göre, Abdulla Aripov yeniden başbakan olarak görevine devam ediyor. Hükümette, 4 başbakan yardımcısı ve 20 bakan bulunmaktadır.

Özbekistan’da 27 Ekim tarihinde yapılan genel seçimlerin ardından, yeni kabine oluşturulması amacıyla bu hafta hükümetin istifa ettiği bildirildi. Yasama Meclisi’nin dünkü toplantısında, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, siyasi partilerle yaptıkları istişarelerin sonucunda Aripov’un yeniden başbakan olmasını önerdi. Milletvekilleri, yapılan gizli oylamada Aripov'un bu önerisini oy birliği ile destekledi.

Aripov, daha önce çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2016 ve 2019 yıllarında yapılan seçimlerin ardından başbakan olarak atanmıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.