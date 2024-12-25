Özbekistan'dan Afganistan'a İnsani Yardım: Sağlık Treni Gönderildi

Özbekistan'dan Yeni İnsani Yardım Hamlesi

Özbekistan, Afganistan'a insani yardım ulaştırmak amacıyla gıda, ilaç ve sağlık ekiplerini taşıyan bir "sağlık treni" gönderdi. Bu önemli yardımın, Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Surhanderya ilinden hareket ettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı’nın Talimatı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in direktifleri doğrultusunda hazırlanan sağlık treni, Afgan halkına önemli destek sunacak. Yardım treninde, sağlık taraması, teşhis ve tedavi için gerekli tıbbi cihaz ve malzemelerin bulunduğu bildirildi.

Ücretsiz Sağlık Hizmetleri

Trenin içinde yer alan Özbek doktorlardan oluşan sağlık ekibi, Afganistan'ın Belh eyaletinde 25-30 Aralık tarihleri arasında yerel halkı ücretsiz olarak muayene edecektir.

Yardımın Teslimi

Bu insani yardım malzemeleri ve sağlık treni, Afgan makamlarının talebi üzerine gönderilmiş olup, malzemelerin Surhanderya İl Valisi Uluğbek Kasımov tarafından Afgan yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Özbekistan'dan, Afganistan'a gıda, ilaç ve sağlık ekiplerini taşıyan yardım treni gönderildi. İnsani yardım malzemeleri Surhanderya İl Valisi Uluğbek Kasımov (sol2) tarafından Afgan yetkililere teslim edildi.

Özbekistan'dan, Afganistan'a gıda, ilaç ve sağlık ekiplerini taşıyan yardım treni gönderildi. İnsani yardım malzemeleri Surhanderya İl Valisi Uluğbek Kasımov (sol2) tarafından Afgan yetkililere teslim edildi.