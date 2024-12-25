DOLAR
35,19 0,01%
EURO
36,63 0,17%
ALTIN
2.961,18 -0,1%
BITCOIN
3.463.192,37 -1,13%

Özbekistan'dan Afganistan'a İnsani Yardım: Sağlık Treni Gönderildi

Özbekistan, Afganistan'a gıda, ilaç ve doktor taşıyan insani yardım treni gönderdi. Ücretsiz sağlık hizmeti sağlanacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:14
Özbekistan'dan Afganistan'a İnsani Yardım: Sağlık Treni Gönderildi

Özbekistan'dan Yeni İnsani Yardım Hamlesi

Özbekistan, Afganistan'a insani yardım ulaştırmak amacıyla gıda, ilaç ve sağlık ekiplerini taşıyan bir "sağlık treni" gönderdi. Bu önemli yardımın, Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Surhanderya ilinden hareket ettiği açıklandı.

Cumhurbaşkanı’nın Talimatı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in direktifleri doğrultusunda hazırlanan sağlık treni, Afgan halkına önemli destek sunacak. Yardım treninde, sağlık taraması, teşhis ve tedavi için gerekli tıbbi cihaz ve malzemelerin bulunduğu bildirildi.

Ücretsiz Sağlık Hizmetleri

Trenin içinde yer alan Özbek doktorlardan oluşan sağlık ekibi, Afganistan'ın Belh eyaletinde 25-30 Aralık tarihleri arasında yerel halkı ücretsiz olarak muayene edecektir.

Yardımın Teslimi

Bu insani yardım malzemeleri ve sağlık treni, Afgan makamlarının talebi üzerine gönderilmiş olup, malzemelerin Surhanderya İl Valisi Uluğbek Kasımov tarafından Afgan yetkililere teslim edildiği belirtildi.

Özbekistan'dan, Afganistan'a gıda, ilaç ve sağlık ekiplerini taşıyan yardım treni gönderildi....

Özbekistan'dan, Afganistan'a gıda, ilaç ve sağlık ekiplerini taşıyan yardım treni gönderildi. İnsani yardım malzemeleri Surhanderya İl Valisi Uluğbek Kasımov (sol2) tarafından Afgan yetkililere teslim edildi.

Özbekistan'dan, Afganistan'a gıda, ilaç ve sağlık ekiplerini taşıyan yardım treni gönderildi....

Özbekistan'dan, Afganistan'a gıda, ilaç ve sağlık ekiplerini taşıyan yardım treni gönderildi. İnsani yardım malzemeleri Surhanderya İl Valisi Uluğbek Kasımov (sol2) tarafından Afgan yetkililere teslim edildi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Zabıta Memuru Açığa Alındı: Başkan Güler'den Açıklama
2
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor
3
Yeni Doktora Programları İçin Akreditasyon Zorunluluğu Getirildi
4
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Görüştü
5
Sinop'ta 55 Kilogramlık Dev Bal Kabağı Pazarda Satışta
6
Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki Mühimmat Fabrikası Patlaması Hakkında Açıklamalarda Bulundu
7
Mersin'de Yaşlı Çifti Darp Eden Çocuk Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!

Emeklilere Yılsonu Müjdesi: 9.000 TL Isınma Desteği!

2025 Yılbaşı Tatili: 31 Aralık Yarım Gün Mü, 1 Ocak Tatil Mi?

Memur ve Emekliye Ek Artış Yüzde 8 olabilir! 15.000 TL'ye eklenecek

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek