DOLAR
35,79 -0,13%
EURO
37,3 0,04%
ALTIN
3.166,87 0,25%
BITCOIN
3.650.662,61 -0,6%

Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov: 'Orta Asya'da İşbirliğimizi Derinleştireceğiz'

Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov, Ankara'da düzenlenen üçlü toplantıda işbirliği ve stratejik ilişkilerin derinleştirileceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 17:05
Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov: 'Orta Asya'da İşbirliğimizi Derinleştireceğiz'

Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov, İşbirliğini Vurguladı

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Hakan Fidan ve Ceyhun Bayramov ile düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası yapılan basın toplantısında, Saidov, "Bizler, Orta Asya'da iyi komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmenin yanı sıra uzak ve yakın coğrafyadaki stratejik ortaklarımızla karşılıklı yarar sağlayan işbirliğimizi derinleştirmek konusunda kararlıyız" dedi.

Başarıyla Geçen Toplantı

Bakan Saidov, üçlü toplantının başarılı geçtiğini ve kardeş ülkeler arasındaki stratejik ortaklıkta yeni ufuklar açtığını belirtti. Toplantının, 2022'de Taşkent'te gerçekleşen ilk toplantıdan sonra ikinci kez gerçekleştirilmesinin stratejik girişimlerin görüşülmesi açısından önemli bir platform haline geldiğini ifade etti.

Ölenler İçin Başsağlığı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Saidov, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

İkili İlişkilerde Yeni Fırsatlar

Saidov, toplantılarının üçlü işbirliğinin güçlendirilmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, stratejik çıkarlara dayalı ikili ilişkiler için yeni fırsatlar sunacağını kaydetti. "Son yıllarda ikili ve çok taraflı formatlarda işbirliklerimiz güçlenmiş, yeni dinamikler kazanmıştır" dedi.

Uluslararası İşbirliği ve Ticaret

Toplantıda Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bölgesel, uluslararası politika, ticaret ve ulaştırma alanlarındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine dair konular ele alındı. Saidov, ülkelerin ortak çıkarlarını öne çıkarmanın giderek önemli hale geldiğini belirtti ve uluslararası gündemdeki temel konulara yönelik ortak bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Ulaşım ve Lojistikte İşbirliği

Saidov, üç kardeş ülkenin coğrafi konumunun stratejik önemine dikkat çekti. “Türkiye ve Azerbaycan, Orta Koridor'un batı kapısı konumundayken, Özbekistan, kadim İpek Yolu gibi stratejik bir kavşak noktasıdır” dedi. Ulaşım ve lojistik alanında da kapsamlı istişarelerin yapıldığını vurguladı.

Türk-Kültür Mirasına Övgüler

Saidov, 14 Ocak'ta uzaya fırlatılan uydunun, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik başarılarını gözler önüne serdiğini belirtti. "Bu tarihi vaka, ortak kültürel ve entelektüel mirasımızla çağdaş başarılarımız arasında güçlü bir bağı yansıtmaktadır" ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
Aydın'da Devriyen Traktörün Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti
3
KBÜ'de Elektromanyetik Koruma Sağlayan Yenilikçi Yapı Malzemeleri Üretildi
4
Air France, 1 Şubat'tan İtibaren Beyrut Seferlerine Dönüyor
5
İtalya'da Çiftçiler Traktörleriyle Milano'da Protesto Gösterisi Düzenledi
6
İsrail, Yarın Serbest Bırakılacak Esirlerin Listesini Aldı
7
Bilirkişinin İfşa Edilmesi Soruşturmasında Savcılığın Sevk Yazısına Ulaşıldı

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı