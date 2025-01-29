Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov: 'Orta Asya'da İşbirliğimizi Derinleştireceğiz'

Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov, İşbirliğini Vurguladı

Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov, Hakan Fidan ve Ceyhun Bayramov ile düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Özbekistan Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrası yapılan basın toplantısında, Saidov, "Bizler, Orta Asya'da iyi komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmenin yanı sıra uzak ve yakın coğrafyadaki stratejik ortaklarımızla karşılıklı yarar sağlayan işbirliğimizi derinleştirmek konusunda kararlıyız" dedi.

Başarıyla Geçen Toplantı

Bakan Saidov, üçlü toplantının başarılı geçtiğini ve kardeş ülkeler arasındaki stratejik ortaklıkta yeni ufuklar açtığını belirtti. Toplantının, 2022'de Taşkent'te gerçekleşen ilk toplantıdan sonra ikinci kez gerçekleştirilmesinin stratejik girişimlerin görüşülmesi açısından önemli bir platform haline geldiğini ifade etti.

Ölenler İçin Başsağlığı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Saidov, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

İkili İlişkilerde Yeni Fırsatlar

Saidov, toplantılarının üçlü işbirliğinin güçlendirilmesi için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, stratejik çıkarlara dayalı ikili ilişkiler için yeni fırsatlar sunacağını kaydetti. "Son yıllarda ikili ve çok taraflı formatlarda işbirliklerimiz güçlenmiş, yeni dinamikler kazanmıştır" dedi.

Uluslararası İşbirliği ve Ticaret

Toplantıda Özbekistan, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki bölgesel, uluslararası politika, ticaret ve ulaştırma alanlarındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesine dair konular ele alındı. Saidov, ülkelerin ortak çıkarlarını öne çıkarmanın giderek önemli hale geldiğini belirtti ve uluslararası gündemdeki temel konulara yönelik ortak bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Ulaşım ve Lojistikte İşbirliği

Saidov, üç kardeş ülkenin coğrafi konumunun stratejik önemine dikkat çekti. “Türkiye ve Azerbaycan, Orta Koridor'un batı kapısı konumundayken, Özbekistan, kadim İpek Yolu gibi stratejik bir kavşak noktasıdır” dedi. Ulaşım ve lojistik alanında da kapsamlı istişarelerin yapıldığını vurguladı.

Türk-Kültür Mirasına Övgüler

Saidov, 14 Ocak'ta uzaya fırlatılan uydunun, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik başarılarını gözler önüne serdiğini belirtti. "Bu tarihi vaka, ortak kültürel ve entelektüel mirasımızla çağdaş başarılarımız arasında güçlü bir bağı yansıtmaktadır" ifade etti.