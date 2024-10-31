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Özbekistan Ekonomisi 2023'te Yüzde 6,6 Büyüdü

Özbekistan ekonomisi, 2023 yılının ilk dokuz ayında yüzde 6,6 oranında büyüme sağladı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 15:33
Özbekistan Ekonomisi 2023'te Yüzde 6,6 Büyüdü

Özbekistan Ekonomisi 2023'te Güçlü Bir Büyüme Kaydetti

Özbekistan ekonomisi, 2023 yılının ocak-eylül döneminde yüzde 6,6 oranında bir büyüme göstergesi sergiledi. Bu büyüme, Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı tarafından yayınlanan verilerle belgelendi.

Ekonomik Sektörler ve Büyüme Oranları

Yılın ilk dokuz ayında çeşitli sektörlerde de dikkate değer büyümeler yaşandı:

  • Sanayi Üretimi: %7
  • Hizmetler Sektörü: %12,8
  • İnşaat Sektörü: %9,1
  • Tarım, Orman ve Balıkçılık: %3,1
  • Yük Taşımacılığı: %3,9
  • Yolcu Taşımacılığı: %5,8
  • Perakende Satışlar: %9,2

Bu büyümeler ile birlikte, ülkeye yapılan toplam yatırım hacmi de yüzde 31 oranında bir artış gösterdi.

Dış Ticaret ve İhracat

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7 oranında bir artış kaydetti. Bu süreçte:

  • İhracat Hacmi: %11,5
  • İthalat Hacmi: %5,2

Tarihi Büyüme Verileri

Kovid-19 pandeması öncesinde yıllık %5-6 seviyelerinde büyüyen Özbekistan ekonomisi, 2020 yılında %1,6, 2021 yılında %7, 2022 yılında %5,7 ve 2023 yılında ise %6 oranında büyüme göstermiştir.

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