Özbekistan Ekonomisi 8 Aylık Dönemde %6,4 Büyüdü

Özbekistan Ekonomisinde Güçlü Büyüme

2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde Özbekistan ekonomisi yüzde 6,4 büyüme sergiledi. Bu veriler, Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı tarafından yayımlandı.

Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Artış

Yılın 8 ayında ülkenin sanayi üretimi yüzde 6,9, inşaat sektörü yüzde 9,2, hizmetler sektörü yüzde 13,2, tarım, orman ve balıkçılık sektörü ise yüzde 4 oranında büyüme gösterdi.

Ulaşım ve Perakende Satışlar

Yük taşımacılığı yüzde 4, yolcu taşımacılığı yüzde 5,1 ve perakende satışlar yüzde 9,1 oranında artış kaydetti.

Dış Ticaret Verileri

Bu dönemde ülkenin toplam dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 büyüdü. İhracat hacmi yüzde 5,5, ithalat hacmi ise yüzde 7,4 artış gösterdi.

Tarihsel Büyüme Performansı

Kovid-19 salgınından önce yıllık yüzde 5-6 büyüyen Özbekistan ekonomisi, 2020 yılında yüzde 1,6, 2021 yılında yüzde 7, 2022 yılında yüzde 5,7 ve 2023 yılında ise yüzde 6 büyüme göstermiştir.