DOLAR
34,11 0,07%
EURO
38,03 -0,11%
ALTIN
2.890,15 -0,22%
BITCOIN
2.173.987,76 -0,55%

Özbekistan Ekonomisi 8 Aylık Dönemde %6,4 Büyüdü

Özbekistan ekonomisi, 2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde %6,4 büyüme kaydetti. Enflasyon oranı ise %5,5 olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:24
Özbekistan Ekonomisi 8 Aylık Dönemde %6,4 Büyüdü

Özbekistan Ekonomisinde Güçlü Büyüme

2023 yılının Ocak-Ağustos döneminde Özbekistan ekonomisi yüzde 6,4 büyüme sergiledi. Bu veriler, Özbekistan Devlet İstatistik Ajansı tarafından yayımlandı.

Sanayi ve Hizmet Sektörlerindeki Artış

Yılın 8 ayında ülkenin sanayi üretimi yüzde 6,9, inşaat sektörü yüzde 9,2, hizmetler sektörü yüzde 13,2, tarım, orman ve balıkçılık sektörü ise yüzde 4 oranında büyüme gösterdi.

Ulaşım ve Perakende Satışlar

Yük taşımacılığı yüzde 4, yolcu taşımacılığı yüzde 5,1 ve perakende satışlar yüzde 9,1 oranında artış kaydetti.

Dış Ticaret Verileri

Bu dönemde ülkenin toplam dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 büyüdü. İhracat hacmi yüzde 5,5, ithalat hacmi ise yüzde 7,4 artış gösterdi.

Tarihsel Büyüme Performansı

Kovid-19 salgınından önce yıllık yüzde 5-6 büyüyen Özbekistan ekonomisi, 2020 yılında yüzde 1,6, 2021 yılında yüzde 7, 2022 yılında yüzde 5,7 ve 2023 yılında ise yüzde 6 büyüme göstermiştir.

İLGİLİ HABERLER

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ünlü Makyaj Sanatçısı Alp Kavasoğlu Hayatını Kaybetti: Kavasoğlu'nun Ölüm Nedeni Belli Oldu
2
Sosyal Medya Fenomeni Kübra Aykut İntihar Etti: Veda Mektubunda Yürek Burkan Sözler! Sevgilisi Bakın Kim Çıktı
3
Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Çatışma Genişletme Çabalarına Tepki
4
Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurul Oturumu New York'ta Başladı
5
Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın Vurulma Anı Güvenlik Kamerasında! Kahreden Detay Ortaya Çıktı
6
Antalya'da Tüketim Tarihleri Değiştirilen Gıda Ürünlerine Operasyon
7
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Lübnan Uyarısı

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı

Elektrik, telefon, su, doğalgaz! Faturalara 2300 TL destek! Başvurana veriliyor

29 Eylül’e kadar gitmeyen 8.087 TL kaybedecek! Son 6 gün uyarı sinyali verildi

Eline attığın sepette kalacak! 16'lı 79 TL ile cepler şenlenecek

Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık aylarına dikkat! 2.000 TL trink yatacak

Bakanlıktan dev müjde! Yüzde 60 hibe ile 500.000 TL ödeme yapılacak!

Sabah sabah yeni zam açıklandı! Yüzde 64 zam onayı ile asgari ücreti 38.500 TL oldu

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı Yapıyor! KPSS’li ve KPSS’siz Başvuru Şartları

Samsung Galaxy S24 Ultra, iPhone 16 Pro Max’i Geride Bıraktı