Özbekistan Genel Seçimlerinde Oy Kullanma Süreci Tamamlandı

Özbekistan'da Genel Seçim Süreci Tamamlandı

Özbekistan'da düzenlenen genel seçimde oy kullanma işlemleri sona erdi. Seçmen kaydı bulunan toplam 19 milyon 944 bin kişinin bulunduğu ülkede, yeni anayasanın kabulünün ardından ilk kez gerçekleştirilen genel seçimde yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 20.00'de tamamlandı.

Seçim Katılım Oranı ve İşlem Süreci

Özbekistan Merkez Seçim Komisyonu Başkan Yardımcısı Bahram Koçkarov, düzenlediği basın toplantısında seçime katılanların oranının yüzde 71,5 olduğunu açıkladı. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım sürecine geçildiği bilgisi paylaşıldı.

Seçim Sistemi ve Adaylar

Bu seçimde ilk kez çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sisteminin birlikte uygulandığı görüldü. Toplamda 875 aday, 150 sandalye için yarışırken, orantılı temsil sistemine göre belirlenmesi gereken 75 milletvekilliği için 500 aday, çoğunlukçu sistemle belirlenecek 75 milletvekilliği için ise 375 aday mücadele etti.

Kritik Sonuçlar Bekleniyor

Kesin olmayan resmi sonuçların yarın açıklanması bekleniyor. Seçimlerde ülkenin parlamentosunun alt kanadı olan Yasama Meclisi ile belediye meclisi üyeleri belirlenmiş olacak.