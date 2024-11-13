Özbekistan, Hankendi'de Dikiş Fabrikası Açtı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde Özbekistan tarafından kurulan dikiş fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

BM İklim Değişikliği Konferansı'nda Bir Araya Geldiler

Aliyev ve Mirziyoyev, Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında bir araya geldi. Mirziyoyev, COP29'un başarılı organizasyonu nedeniyle Aliyev'i kutlayarak, dost ve kardeş Azerbaycan'ın başarılarına her zaman sevindiklerini belirtti.

Aliyev ise, COP29'a katılımı dolayısıyla Mirziyoyev'e teşekkür etti.

Açılış Video Konferans ile Yapıldı

Görüşmenin ardından Aliyev ve Mirziyoyev, Karabağ'daki Ermeni rejiminin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi şehrinde Özbekistan tarafından açılan dikiş fabrikasının açılışını video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.