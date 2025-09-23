Özbekistan'ın DTÖ Üyeliğinde Sona Yaklaşılıyor

Okonjo-Iweala ile Mirziyoyev New York'ta görüştü

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Özbekistan’ın örgüte üyelik müzakerelerinde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Okonjo-Iweala ile bir araya gelerek ülkesinin DTÖ'ye üyelik sürecini görüştü.

Görüşmede Mirziyoyev, Özbekistan’ın DTÖ’ye üyelik süreciyle ilgili müzakerelerin devam ettiğini kaydederken, bu müzakerelerin başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Okonjo-Iweala da sürecin olumlu olarak ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gelecek yıl mart ayına kadar tüm süreçlerin eksiksiz tamamlanmasını umuyoruz ve Özbekistan'ın DTÖ'ye katılımını törenle kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Özbek makamları, üyelik müzakerelerini yıl sonuna kadar tamamlayarak, Mart 2026’da Kamerun’da düzenlenecek DTÖ Bakanlar Konferansı'nda ülkenin örgüte katılmasını amaçladıklarını; geçen hafta yaptıkları açıklamada ise müzakere sürecinin son üç ülke ile devam ettiğini duyurmuşlardı.

