Özbekistan'ın DTÖ Üyeliğinde Sona Yaklaşılıyor

DTÖ Genel Direktörü Okonjo-Iweala, Özbekistan'ın üyelik müzakerelerinde sona gelindiğini açıkladı; hedef Mart 2026'da örgüte katılım.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 20:28
Özbekistan'ın DTÖ Üyeliğinde Sona Yaklaşılıyor

Özbekistan'ın DTÖ Üyeliğinde Sona Yaklaşılıyor

Okonjo-Iweala ile Mirziyoyev New York'ta görüştü

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Özbekistan’ın örgüte üyelik müzakerelerinde sona yaklaşıldığını bildirdi.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere bulunduğu New York'ta Okonjo-Iweala ile bir araya gelerek ülkesinin DTÖ'ye üyelik sürecini görüştü.

Görüşmede Mirziyoyev, Özbekistan’ın DTÖ’ye üyelik süreciyle ilgili müzakerelerin devam ettiğini kaydederken, bu müzakerelerin başarılı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Okonjo-Iweala da sürecin olumlu olarak ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gelecek yıl mart ayına kadar tüm süreçlerin eksiksiz tamamlanmasını umuyoruz ve Özbekistan'ın DTÖ'ye katılımını törenle kutlayacağız." ifadesini kullandı.

Özbek makamları, üyelik müzakerelerini yıl sonuna kadar tamamlayarak, Mart 2026’da Kamerun’da düzenlenecek DTÖ Bakanlar Konferansı'nda ülkenin örgüte katılmasını amaçladıklarını; geçen hafta yaptıkları açıklamada ise müzakere sürecinin son üç ülke ile devam ettiğini duyurmuşlardı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak için bulunduğu New York’ta Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala (solda) ile bir araya gelerek ülkesinin DTÖ'ye üyelik sürecini görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na...

İLGİLİ HABERLER

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Trafik Kazası: Otomobilin Çarptığı Beyza Baş Yaşamını Yitirdi
2
Bağcılar'da Fındıkkıran Ameliyatı: 19 Yaşındaki Sümeyye Sağlığına Kavuştu
3
Duran: Erdoğan'ın BM 80. Genel Kurulu Konuşması Filistin'e Umut Oldu
4
Guterres: İsrail'in Şiddeti Küresel Barışı Tehdit Ediyor
5
Ürdün Kralı 2. Abdullah: İsrail barış temellerini yıkıyor, Netanyahu hükümeti barışı istemiyor
6
İstanbul'da 112 Çağrılarının %62,5'i Asılsız Çıktı
7
Kırıkkale'de yasa dışı bahis operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek