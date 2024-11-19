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Özbekistan Senato Başkanlığına Tanzila Narbayeva Yeniden Seçildi

Özbekistan Senato Başkanlığına Tanzila Narbayeva, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in önerisiyle oy birliğiyle yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:51
Özbekistan Senato Başkanlığına Tanzila Narbayeva Yeniden Seçildi

Özbekistan Senatosu'nda Yeni Dönem Başladı

Özbekistan Parlamentosu'nun üst kanadı olan Senato Başkanlığına Tanzila Narbayeva yeniden seçildi. Ülkede 27 Ekim'de yapılan genel seçimlerinde il meclisine seçilen üyeler, geçtiğimiz hafta belediye meclislerinde gerçekleştirdikleri gizli oylama ile Senato üyelerini belirledi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in Katılımı

Senato Genel Kurulu'nun düzenlenen toplantısında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de yer aldı. Burada yapılan oylamada, Narbayeva oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Toplantıda, aynı zamanda Senato Başkan Yardımcıları da belirlendi.

Yeni Reformların Etkisi

Mirziyoyev, toplantıda yaptığı konuşmada, anayasal reformlar sonucu Senato üye sayısının 100'den 65'e düştüğünü ve senatörlerin yetkilerinin arttığını belirtti. Yeni anayasaya göre, il ve ilçe belediye başkanları il meclislerine başkanlık edemeyecek ve bu pozisyonun seçilecek olan belediye meclisi başkanları tarafından yürütüleceği ifade edildi. Bu durumun ülkedeki siyasi reformların bir sonucu olduğuna vurgu yaptı.

Senato Yapısı ve Seçim Süreci

Özbekistan'daki Senato, 65 üyeden oluşmakta ve yılda 3 ayda bir toplanmaktadır. Parlamentonun alt kanadı olan Yasama Meclisi ise, 150 milletvekili ile sürekli çalışan bir yapıya sahiptir. 27 Ekim'deki seçimlerin ardından, il belediye meclisine seçilen üyeler, 7-12 Kasım tarihleri arasında gizli oylama ile toplam 56 senatör belirledi. Kalan 9 senatör ise Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor.

Tanzila Narbayeva, 1957 doğumlu olup, 2019'da yapılan seçimlerin ardından Senato Başkanlığına ilk kez seçilmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Özbekistan'da, 27 Ekim 2024’teki genel seçimlerde il meclisine seçilenlerin belediye meclislerinde...

Özbekistan'da, 27 Ekim 2024’teki genel seçimlerde il meclisine seçilenlerin belediye meclislerinde gerçekleştirdikleri gizli oylama ile seçilen senato üyeleri ilk toplantısını yaptı. Özbekistan parlamentosunun üst kanadı olan Senato Başkanlığına Tanzila Narbayeva (fotoğrafta) yeniden seçildi.

Özbekistan'da, 27 Ekim 2024’teki genel seçimlerde il meclisine seçilenlerin belediye meclislerinde...

Özbekistan'da, 27 Ekim 2024’teki genel seçimlerde il meclisine seçilenlerin belediye meclislerinde gerçekleştirdikleri gizli oylama ile seçilen senato üyeleri ilk toplantısını yaptı. Özbekistan parlamentosunun üst kanadı olan Senato Başkanlığına Tanzila Narbayeva (fotoğrafta) yeniden seçildi.

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