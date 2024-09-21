DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.157.381,84 -0,71%

Özbekistan, 'Uygunsuz Konuşan' Yabancıların Girişine Yasak Getirdi

Özbekistan, ülkeye 'uygunsuz konuşan' yabancıların girişini yasaklayan yasa değişikliğini onayladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:22
Özbekistan, 'Uygunsuz Konuşan' Yabancıların Girişine Yasak Getirdi

Özbekistan'da Yabancıların Girişi Sınırlanıyor

Özbekistan Senatosu, ülke hakkında 'uygunsuz konuşma' olarak değerlendirilen eylemlerde bulunan yabancıların yurtta bulunmalarını yasaklayan bir yasa değişikliğini kabul etti.

Yasa Değişikliği ile Gelen Yenilikler

Senato Genel Kurulu, Özbekistan’da Yabancı Uyrukluların Hukuki Statüsü üzerine gerçekleştirilen yasa değişikliklerinin onaylandığını duyurdu. Bu yeni düzenleme ile ayrıcalıklı olarak, Özbekistan’a ve halkına hakaret eden veya benzeri eylemlerde bulunan yabancı uyrukluların ülkeye girişi yasaklanacak.

Yasaklılar Listesi ve Cezaları

Ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliği açısından tehdit oluşturan konuşmalar yapan yabancıların bir listesi oluşturulacak. Bu listeye eklenen kişiler, Özbekistan sınırlarına girememekle kalmayacak, ayrıca 5 yıl boyunca ülkede bulunamamayı da tecrübe edecekler.

Dışişleri Bakanlığı Uygulaması

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, listedeki yabancıların durumu hakkında gerekli incelemeleri yaparak, onların şartları yerine getirmesi durumunda listeden çıkarılmasına olanak tanıyacak. Ancak yine de bu yabancıların durumda banka hesabı açmaları ve emlak edinmeleri gibi işlemlerine kısıtlamalar uygulanacak.

Sonuç ve Yürürlüğe Giriş

Yasa değişikliği, Senato tarafından onaylanarak Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e sunuldu. Cumhurbaşkanının imzalamasının ardından yasa yürürlüğe girecek.

İLGİLİ HABERLER

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Metin Arolat'ın Sonsuz Yolculuğu
2
Adana'da Kayalıklardan Düşen Tarım İşçisi Yaralandı
3
Mersin Bozyazı'da Ortaya Çıkan Hortumlar Göz Doldurdu
4
Tokat'ta Öğretmene Darp Girişimi: Veli Gözaltında
5
Mardin'de Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Kadın Hayatını Kaybetti
6
İstanbul'da Metrobüs Kazası: 3 Yaralı

Seni araç sahibi yapacak sıfır faizli krediye ek 40.000 TL bedavaya gelecek

O emekliyi yakından ilgilendiriyor! Maaşınız şak diye kesiliyor

3600 TL ek ödeme alabilemk için son 9 gün! Banka müjdeyi patlattı

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik