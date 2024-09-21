Özbekistan, 'Uygunsuz Konuşan' Yabancıların Girişine Yasak Getirdi

Özbekistan'da Yabancıların Girişi Sınırlanıyor

Özbekistan Senatosu, ülke hakkında 'uygunsuz konuşma' olarak değerlendirilen eylemlerde bulunan yabancıların yurtta bulunmalarını yasaklayan bir yasa değişikliğini kabul etti.

Yasa Değişikliği ile Gelen Yenilikler

Senato Genel Kurulu, Özbekistan’da Yabancı Uyrukluların Hukuki Statüsü üzerine gerçekleştirilen yasa değişikliklerinin onaylandığını duyurdu. Bu yeni düzenleme ile ayrıcalıklı olarak, Özbekistan’a ve halkına hakaret eden veya benzeri eylemlerde bulunan yabancı uyrukluların ülkeye girişi yasaklanacak.

Yasaklılar Listesi ve Cezaları

Ülkenin egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliği açısından tehdit oluşturan konuşmalar yapan yabancıların bir listesi oluşturulacak. Bu listeye eklenen kişiler, Özbekistan sınırlarına girememekle kalmayacak, ayrıca 5 yıl boyunca ülkede bulunamamayı da tecrübe edecekler.

Dışişleri Bakanlığı Uygulaması

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, listedeki yabancıların durumu hakkında gerekli incelemeleri yaparak, onların şartları yerine getirmesi durumunda listeden çıkarılmasına olanak tanıyacak. Ancak yine de bu yabancıların durumda banka hesabı açmaları ve emlak edinmeleri gibi işlemlerine kısıtlamalar uygulanacak.

Sonuç ve Yürürlüğe Giriş

Yasa değişikliği, Senato tarafından onaylanarak Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’e sunuldu. Cumhurbaşkanının imzalamasının ardından yasa yürürlüğe girecek.