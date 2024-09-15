Özbekistan ve Almanya Arasında Tarihi Buluşma: Mirziyoyev ve Scholz Gündemi Değerlendirdi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Semerkand'da Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:43
Özbekistan ve Almanya Arasında Tarihi Buluşma: Mirziyoyev ve Scholz Gündemi Değerlendirdi

Özbekistan’da Önemli Zirve

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, tarihi Semerkand şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi. Bu zirve, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin güçlenmesine zemin hazırladı.

Görüşmelerin Detayları

Özbek Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, Scholz’u Semerkand'da tarihi Registan Meydanı’nda ağırladı. Burada tarihi güzellikleri gezen iki lider, birlikte fotoğraf çektirdi.

Devamında Scholz için Semerkand’taki Kongre Merkezi’nde resmi bir karşılama töreni düzenlendi. Törenin sona ermesinin ardından iki lider, ikili ve heyetler arası görüşmelere geçti.

İlişkilerin Önemi ve Gelecek Vizyonu

Mirziyoyev, Scholz’un ziyaretinin tarihi bir önem taşıdığını vurgulayarak, "Bu ziyareti, çok yönlü Özbek-Alman ilişkilerinin daha da güçlenmesine yönelik özel ilginizin bir işareti olarak kabul ediyoruz." dedi.

Görüşmelerde, iki taraf da dışişleri bakanlıklarını, Özbek-Almanya ilişkilerini güçlendirme ve Afganistan’daki sorunlar gibi uluslararası sorunlar hakkında düzenli istişarelerde bulunmakla görevlendirdi.

Eğitim ve Ortak Projeler

İki lider, Özbek uzmanların yüksek talep gören alanlarda Almanya’da eğitim almasını hedefleyen bir yol haritası geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Ayrıca, imzalanan anlaşmaların uygulanmasına yönelik ortak bir yol haritası hazırlama kararı da alındı.

Alman tarafı, Özbekistan’daki dil öğrenimi ve öğretmen yetiştirme programlarının genişletilmesine destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

İşbirliği Anlaşmaları

Zirve sonunda, Mirziyoyev ve Scholz, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendiren Ortak Deklarasyon imzaladılar. Ayrıca, göç konuları, veterinerlik, hayvancılık, iklim değişikliği, su kaynakları ve ulaştırma alanlarında işbirliğine dair çok sayıda anlaşma ve 2024-2026 yıllarına yönelik Teknolojik Ortaklık ve Endüstriyel İşbirliği Programı da imzalandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı...

Almanya Başbakanı Olaf Scholz (sağda), Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde Özbek Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda) ile bir araya geldi.

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