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Özbekistan ve Azerbaycan Arasındaki Müttefiklik İlişkileri Gelişiyor

Özbekistan ve Azerbaycan, ilişkilerini müttefik düzeyine çıkaran tarihi anlaşmayı imzaladı. İşbirliği artırılacak.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 16:12
Özbekistan ve Azerbaycan Arasındaki Müttefiklik İlişkileri Gelişiyor

Özbekistan ve Azerbaycan, İkili İlişkilerini Müttefiklik Düzeyine Taşıdı

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, birkaç yıl içerisinde Özbekistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri devletlerarası işbirliğinde en üst düzeye çıkarmayı başardıklarını belirtti.

Resmi ziyarette bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Taşkent’teki Aksaray Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi bir karşılama törenine katıldı. Törende, iki ülkenin milli marşları okundu ve ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirdi.

Stratejik Ortaklık ve İşbirliği Toplantısı

Mirziyoyev ve Aliyev’in başkanlık ettiği Özbekistan-Azerbaycan Devletlerarası Yüksek Konseyi’nin ilk toplantısında, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve çok taraflı işbirliğinin ilerletilmesi ele alındı. Mirziyoyev, Aliyev’in ziyaretinin tarihi olduğunu vurguladı ve diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümünün önümüzdeki yıl kutlanacağını aktararak bu yıl dönümünü tüm yönleriyle kutlamak için çeşitli etkinlikler önerdi.

Özbekistan-Azerbaycan Müttefiklik Anlaşması

İki lider, müttefiklik ilişkilerini güçlendiren anlaşmayı imzaladı. Aliyev, "Bugün resmen müttefik olduk" diyerek bunun tarihi bir an olduğunu ifade etti. Anlaşmanın, iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel siyaseti belirleyeceğini de ekledi.

Ayrıca, Özbekistan’ın Karabağ’daki yatırım planlarına dikkat çeken Aliyev, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için Azerbaycan-Özbekistan Ortak Yatırım Fonu’nun sermayesinin artırılması gerektiğini belirtti.

Gelecek Planları ve İşbirliği Alanları

Toplantıda, 2025 yılını Özbekistan ile Azerbaycan arasında ekonomik işbirliği yılı ilan edilmesi ve birçok alanda kapsamlı iş programı oluşturma konusunda mutabakata varıldı. Ulaşım, enerji ve altyapı projelerinde işbirliği artacak, ulaşım prosedürleri kolaylaştırılacak.

Sonuç olarak, iki lider anlaşmaların uygulanması için bir yol haritası oluşturma kararı aldı ve eğitim, bilim, kültürel ve turizm alanlarında işbirliklerini kapsayan birçok anlaşma imzalandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (sağda) ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev (solda), Taşkent'te bir araya geldi. Aliyev için Taşkent’teki "Aksaray" Cumhurbaşkanlığı Karargahı’nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

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