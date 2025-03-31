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Özbekistan ve Tacikistan Arasındaki Müttefiklik Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Özbekistan ile Tacikistan arasındaki Müttefiklik İlişkileri Anlaşması, Duşanbe'de imzalanarak yürürlüğe girdi.

Yayın Tarihi: 31.03.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 18:29
Özbekistan ve Tacikistan Arasındaki Müttefiklik Anlaşması Yürürlüğe Girdi

Özbekistan ve Tacikistan Arasında Yeni Bir Dönem

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de 18 Nisan 2024 tarihinde imzalanan Müttefiklik İlişkileri Anlaşması, resmi olarak yürürlüğe girdi.

İmzalar Duşanbe'de Atıldı

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tacikistan'ın Hocent şehrinde gerçekleştirdiği çalışma ziyareti sırasında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

Açıklamada, bu görüşmenin akabinde, Mirziyoyev ve Rahman'ın katılımıyla yapılan törende, iki ülke dışişleri bakanlarının, Müttefik İlişkiler Anlaşması'nın yürürlüğe girmesine ilişkin onay belgelerinin karşılıklı değişimini sağlayan protokole imza attıkları belirtildi.

Tarihsel Bir Normalleşme Süreci

İki ülke arasındaki uzun süreli gerginlik, 2017 yılında Şevket Mirziyoyev'in Özbekistan Cumhurbaşkanı olmasının ardından yaşanan normalleşme süreciyle sona erme yoluna girmiştir. Bu anlaşma, iki devletin daha yakın ilişkiler kurma kararlılığının bir simgesi olarak görülmektedir.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda), Tacikistan'ın Hocent şehrindeki çalışma...

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev (solda), Tacikistan'ın Hocent şehrindeki çalışma ziyareti kapsamında Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman (sağda) ile bir araya geldi.

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