Özbekistan, Yaralı Filistinli Çocuk ve Kadınları Tedavi İçin Taşkent'e Getiriyor

Özbekistan, Filistinli Yaralıları Taşkent'te Tedavi Edecek

Özbekistan, yaralı çocuklar ve kadınlar ile onların refakatçilerinin bulunduğu yaklaşık 100 Filistinliyi tedavi etmek amacıyla Taşkent’e getirdi. Bu adım, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in talimatı doğrultusunda gerçekleştirildi.

Yaralıların Tedavi Süreci ve İhtiyaçlar

Özbekistan Kahire Büyükelçisi Mansurbek Kiliçev, basın toplantısında, yaralı ve hasta Filistinlilerin, Özbekistan Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda rehabilitasyon merkezleri ve hastanelere yerleştirildiğini açıkladı. Bu süreçte konaklama, gıda ve diğer ihtiyaçlarının karşılanacağını vurguladı. Çocukların okula gitmelerine de olanak sağlanacak.

Uluslararası Destek Çağrısı

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Kasım 2023'te düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, Filistin halkının bağımsız bir devlet kurma hakkını desteklediğini ifade etti. Ayrıca, bu insani krizin önlenmesi için uluslararası yardımların artırılması gerektiğini belirtti.

Mirziyoyev, "Savaşta yaralanan Filistinli kadın ve çocukları Özbekistan'daki hastanelerde tedavi etmeye hazır olduğumuzu" sözlerine ekledi.