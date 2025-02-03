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Özçağdaş'tan Özel Okullara Denetim Çağrısı: Fahiş Ücretler Kontrol Altına Alınmalı

CHP'li Suat Özçağdaş, özel okullardaki fahiş ücretlerin denetlenmesini ve eğitim sistemindeki sorunları gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 11:23
Özçağdaş'tan Özel Okullara Denetim Çağrısı: Fahiş Ücretler Kontrol Altına Alınmalı

CHP'li Özçağdaş, Özel Okullardaki Fahiş Ücretleri Denetleme Çağrısında Bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, devlet okullarında yaşanan sorunlar dolayısıyla velilerin özel okullara mecbur kaldığını belirterek, "Devlet okullarında yaşanan sorunlar yüzünden özel okullara mecbur bırakılan velilere dayatılan fahiş ücretleri denetleyin, kontrol altına alın" dedi.

Deprem Bölgesindeki Sözler Hala Tutulmadı

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından verilen sözlerin hala yerine getirilmediğini vurgulayan Özçağdaş, okullarda güvenlik eksikliklerinin devam ettiğini savundu.

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınını hatırlatan Özçağdaş, bu tür felaketlerin okulların ve yurtların güvenliğini yeniden değerlendirmeyi gerektirdiğini açıkladı.

Eğitim Politikalarına Eleştiriler

Hükümetin eğitim politikalarını eleştiren Özçağdaş, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programının geri çekilmesini istedi. Bunun yanı sıra, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum İş Birliği Protokolü (ÇEDES) ile pedagojik formasyonu olmayan kişilerin okullara girişinin engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların Sağlığı İçin Acil Önlemler

Özçağdaş, çocukların okullarda temiz içme suyuna erişimi, ücretsiz öğün sağlaması, kantinlerde satılan yiyeceklerin ve fiyatlarının kontrol edilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Ayrıca, çocukların sağlığı ve güvenliği için kadrolu temizlik personelinin atanması ve her okula güvenlik görevlisi görevlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Fahiş Ücretler ve Meclis Araştırma Önergesi

Özçağdaş, özel okullarda ailelerden istenen milyon liralık ücretler'e dikkat çekerek, "İlkokul 1. sınıfa gidecek öğrenciler için 1 milyon liranın üzerinde ücret isteyen okullar bulunuyor" dedi. Çocuklarının laik, nitelikli ve bilimsel bir eğitim almasını isteyen ailelerin mağduriyetine dikkat çekti.

Özçağdaş, "Kademeler arası geçişlerde 1, 5, 9. sınıf öğrencileri için okul ücretlerinde artış sınırlandırılmaması, ailelerin gelecek yıl ne yaşayacağını belirsiz hale getiriyor. Bu şartlar altında özel okullarda çalışan öğretmenlerin de düşük ücretlerle çalıştırıldığını unutmamak gerekir" ifadesini kullandı.

Özçağdaş, özel okullardaki durum üzerine önümüzdeki hafta içerisinde Meclis'te bir araştırma önergesi vereceklerini belirtti.

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