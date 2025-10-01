Özcan: "Ankara Su Kesintileri, ABB Yönetim İflası"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'tan sert tepki

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, başkentte devam eden su kesintilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak ABB yönetimini eleştirdi.

Özcan, açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) altyapı yatırımlarını ihmal ettiğini belirtti ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Su Allah'ın nimetidir. Nasıl ki havadan para almıyorsanız sudan da para alınmaz." sözlerine atıfta bulundu.

Özcan, yönetimi şu ifadelerle suçladı: "Mansur Yavaş, bugün CHP'li belediyeler arasında en pahalı suyu satan, kademeli tarife adı altında halkı kandıran yönetimin başındadır. Altyapı yatırımları için kredi çektiler, 'Boruları yenileyeceğiz' dediler. Ama ne oldu? Çektikleri krediyi başka bankalarda faiz geliri elde etmek için kullandılar."

Özcan ayrıca yıllardır gündemde olan boru yenileme taahhütlerine dikkat çekerek, "Yıllardır 'Kanserli boruları değiştireceğiz' dediler, peki kaç kilometre boru değiştirdiler? Ankara hala eski borularla idare ediyor. Sonuç ortada, susuz Ankara." ifadelerini kullandı.

Ayrıca su tarifelerine yapılan zamlar ve altyapı ihmalini bağdaştıran Özcan, "Bir yandan suya devasa zamlar yapacaksınız, bir yandan altyapıyı ihmal edeceksiniz, sonra da 'Borular patladı, 1 hafta susuzluk var' diyeceksiniz. Kademeli tarife diyerek israfı önlüyoruz havası atıyorlar. Ama gerçek şu ki Türkiye'de en pahalı suyu satıyorlar ve Ankaralıyı cezalandırıyorlar." dedi.

"Bu durum, bir belediyecilik başarısızlığından öte açık bir yönetim iflasıdır. Ankaralı hemşehrilerimiz artık çok net görüyor. Bu yönetim suyu bile veremiyor. Başkentimiz böyle bir tabloyu hak etmiyor."