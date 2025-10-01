Özcan: "Ankara Su Kesintileri, ABB Yönetim İflası"

AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, ABB'yi altyapı ihmal etmekle suçlayarak başkentteki su kesintilerine sert tepki gösterdi.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 16:22
Özcan: "Ankara Su Kesintileri, ABB Yönetim İflası"

Özcan: "Ankara Su Kesintileri, ABB Yönetim İflası"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'tan sert tepki

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, başkentte devam eden su kesintilerine ilişkin yazılı bir açıklama yaparak ABB yönetimini eleştirdi.

Özcan, açıklamasında Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) altyapı yatırımlarını ihmal ettiğini belirtti ve Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Su Allah'ın nimetidir. Nasıl ki havadan para almıyorsanız sudan da para alınmaz." sözlerine atıfta bulundu.

Özcan, yönetimi şu ifadelerle suçladı: "Mansur Yavaş, bugün CHP'li belediyeler arasında en pahalı suyu satan, kademeli tarife adı altında halkı kandıran yönetimin başındadır. Altyapı yatırımları için kredi çektiler, 'Boruları yenileyeceğiz' dediler. Ama ne oldu? Çektikleri krediyi başka bankalarda faiz geliri elde etmek için kullandılar."

Özcan ayrıca yıllardır gündemde olan boru yenileme taahhütlerine dikkat çekerek, "Yıllardır 'Kanserli boruları değiştireceğiz' dediler, peki kaç kilometre boru değiştirdiler? Ankara hala eski borularla idare ediyor. Sonuç ortada, susuz Ankara." ifadelerini kullandı.

Ayrıca su tarifelerine yapılan zamlar ve altyapı ihmalini bağdaştıran Özcan, "Bir yandan suya devasa zamlar yapacaksınız, bir yandan altyapıyı ihmal edeceksiniz, sonra da 'Borular patladı, 1 hafta susuzluk var' diyeceksiniz. Kademeli tarife diyerek israfı önlüyoruz havası atıyorlar. Ama gerçek şu ki Türkiye'de en pahalı suyu satıyorlar ve Ankaralıyı cezalandırıyorlar." dedi.

"Bu durum, bir belediyecilik başarısızlığından öte açık bir yönetim iflasıdır. Ankaralı hemşehrilerimiz artık çok net görüyor. Bu yönetim suyu bile veremiyor. Başkentimiz böyle bir tabloyu hak etmiyor."

İLGİLİ HABERLER

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atina'da 'Students for Gaza' Sumud Filosu'na Dayanışma Mesajı
2
Aylin Nazlıaka Aksaray'da: CHP Merkez İlçe 14. Olağan Kongresi'nde İktidar Mesajı
3
Meteoroloji Uyardı: Batı Karadeniz ve Marmara'ya Yarına Fırtına
4
Japonya'da sıcak çarpması vakaları ilk kez 100 bini geçti
5
Fransa'dan Sert Kınama: Aden Körfezi'nde Minervagracht'a Husi Saldırısı
6
Erdoğan'dan TBMM'de Suriye ve Ekonomi Mesajı
7
Tunceli'de TOKİ: 214 Konut ve 3 İş Yeri Tamamlandı — Vali Aygöl İnceledi

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin