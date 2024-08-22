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Özçelik ve Çerkezoğlu, Sendika İstatistiklerini Değerlendirdi

Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile sendikal baraj konusunu görüştü.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 19:06
Özçelik ve Çerkezoğlu, Sendika İstatistiklerini Değerlendirdi

Özçelik ve Çerkezoğlu Görüşmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile bir araya geldi. Görüşme, Dev Sağlık-İş Sendikası'nın baraj altında kalma iddiaları üzerine gerçekleşti.

Baraj İstatistikleri Üzerine Açıklamalar

Bakanlık açıklamasında, sendikaların üye istatistiklerinin her yıl ocak ve temmuz aylarında Resmi Gazete'de yayımlandığı ifade edildi. 2024 yılı istatistiklerinin 24 Temmuz'da açıklandığı belirtildi. Açıklamada, DİSK bünyesindeki sendikaların da %1'lik işkolu ülke barajını geçen ve geçemeyen sendikalarının bulunduğu vurgulandı.

2024 ocak ayı verilerine göre, DİSK bünyesinde %1'lik ülke barajını geçen sendika sayısının 7, temmuzda ise bu sayının 9'a çıkarıldığı belirtilirken, Dev Sağlık-İş Sendikası’nın barajı geçemeyen sendikalar arasında yer aldığı kaydedildi.

İtiraz ve Yargı Süreci

Barajı geçemeyen sendikaların, istatistiklere itiraz hakkına sahip olduğu da hatırlatılarak, Dev Sağlık-İş Sendikası'nın bu hakkını kullanarak konuyu yargıya taşıdığı ifade edildi. Bakan Özçelik, konuyla ilgili olarak sendika temsilcileriyle 25 Temmuz’da bir görüşme gerçekleştirdi ve gerekli talimatları iletti.

Görüşmenin Detayları

Açıklamada, “Bugün DİSK-Dev Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile diğer yöneticilerin bakanlık önünde yaptıkları açıklamalar sonrası bir görüşme gerçekleştirdik,” denilerek, sendikaların yargıya taşıdığı konuları detaylı şekilde anlattığı belirtildi.

Özçelik, ayrıca, "Yargı sürecinin en sağlıklı ve hızlı şekilde işlemesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak sendikal hakların gelişimi için çaba sarf ediyoruz," şeklinde konuştu.

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